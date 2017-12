Agenda communautaire du 19 décembre 2017

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Messe de Noël

Les résidences Angelica-Cascade propose une messe de Noël. Celle-ci commencera à 19h10 par un mini-concert. La messe suivra à 19h30. L’événement se déroulera le 24 décembre, à l’auditorium des résidences, situées au 3461, boulevard Gouin Est.

Ateliers de conversation en français

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord offre une série de six ateliers gratuits de conversation en français afin d’améliorer, entre autres, sa prononciation et pour enrichir son vocabulaire. Les ateliers commenceront le 18 janvier et se poursuivront les jeudis jusqu’au 22 février, de 16h à 18h, au 4642, rue Forest.

L’inscription est obligatoire auprès de Mariela Hernandez au 514 328-1114, poste 101 ou sana@cabmtl-nord.org.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord est à la recherche d’une personne ayant des compétences en ressources humaines afin de réaliser des entrevues avec des futurs bénévoles. Les personnes intéressées devront être disponibles d’une à deux demi-journées par semaine. Encadrement et formation seront offerts. L’organisme demande un engagement de trois mois minimum.

Inscription et information: on joint Josée au 514 328-1114, poste 103.

Activités dès janvier

L’Association des retraité(es) de l’éducation de Montréal-Nord invite la population à des activités de jour, au Centre des loisirs de Montréal-Nord (11121, avenue Salk), à partir du 8 janvier: danse en ligne (lundi), stretching (mardi), scrabble (mercredi), cardio-tonus-étirement (jeudi) et aquaforme (vendredi) à la piscine Marie-Victorin. Les inscriptions ont lieu à la piscine Marie-Victorin (7000, boulevard Maurice-Duplessis).

Information: G. Gagné au 514 648-4411.

Recheche de conducteur

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche un conducteur pour l’épicerie collective. Ce service de transport aller-retour, du domicile de la personne à l’épicerie IGA, sur le boulevard Henri-Bourassa, s’adresse aux aînés de Montréal-Nord. La personne bénévole doit posséder une voiture et être assez en forme pour aider les personnes à embarquer et débarquer du véhicule. Les frais de transport seront couverts par le centre.

Inscription et information: on joint Josée Messier au 514 328-1114.

Panier de Noël

L’épicerie solidaire de l’Est, Episole, vendra des paniers de Noël, le 22 décembre, de 12h à 18h, au Carrefour alimentaire, situé au 5872, boulevard Léger. Les paniers sont disponibles au coût de 25$ pour les membres et 30$ pour les non-membres.

Réservation: 514 965-1887.

Devenir bénévole d’accueil

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles d’accueil pour son programme de jumelage interculturel.

Information: Sabrina Corriveau-Maheu au 514 328-1114, poste 109 ou jumelage@cabmtl-nord.org.



Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche des bénévoles expérimentés pour se joindre à son équipe pour la saison des impôts de mars et avril 2018. Le centre recherche des bénévoles qui ont déjà produit leur propre déclaration d’impôt et qui possèdent une bonne connaissance de l’informatique de base.

Inscription: Josée Messier au 514 328-1114.

Parlons français

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord organise des ateliers gratuits de conversation en français pour les résidents permanents de moins de cinq ans.

Inscription obligatoire: Mariela Hernandez au 514 328-1114, poste 101 ou sana@camntl-nord.org.

Francisation

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord offre des cours gratuits de francisation pour les débutants et intermédiaires, à temps partiel, de 9h à 12h, du lundi au jeudi. Inscription en cours au 514 329-5044.