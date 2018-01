Agenda communautaire du 23 janvier 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Recherche d’un chauffeur

Le Centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord cherche un chauffeur dans l’immédiat pour son organisme. Celui-ci doit avoir un permis de la classe 5, être sur l’assurance emploi, recevoir la sécurité du revenu ou être sans emploi. L’organisme est situé au 11121, avenue Salk, bureau 5A. L’horaire est de 35h/semaine du lundi au vendredi. Les personnes intéressées doivent envoyer leur CV au ccmemn13@yahoo.ca.

Activités pour aînés

Le Cercle du troisième âge de Montréal (11121, avenue Salk, salle 101) invite la population à participer à ses activités, dont le tennis sur table, le mini-bingo, la pétanque-atout, les sacs de sable, le badminton, etc. Les soupers dansants animés par Claude Castonguay auront lieu les 3 février, 14 avril et 12 mai. Une sortie à la Cabane à sucre Chez Constantin aura lieu le 29 mars.

Information: 514 327-1050.

Programmation du Mois de l’histoire des Noirs

L’organisme Un itinéraire pour tous lancera la programmation officielle du Mois de l’histoire des Noirs, le vendredi 2 février, au local de l’organisme, situé au 12004, boulevard Rolland, à la salle 222. Des bouchées seront servies. Une confirmation de présence est requise par téléphone au 514 323-4000, poste 5623.

Activités pour aînés

Les Habitations les boulevards (3230, boulevard Henri-Bourassa) invitent les aînés à se joindre aux activités offertes gratuitement ou à un coût modique: scrabble duplicate, peinture, exercices physiques et remue-méninges, support informatique, boîte à chansons, danse en ligne, cinéma, rendez-vous culturels, impro et plus. Information: Isabelle au 514 387-8066.

Recherche de bénévoles

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord est à la recherche d’une personne ayant des compétences en ressources humaines afin de réaliser des entrevues avec des futurs bénévoles. Les personnes intéressées devront être disponibles d’une à deux demi-journées par semaine. Encadrement et formation seront offerts. L’organisme demande un engagement de trois mois minimum.

Inscription et information: on joint Josée au 514 328-1114, poste 103.

Recheche de conducteur

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord recherche un conducteur pour l’épicerie collective. Ce service de transport aller-retour, du domicile de la personne à l’épicerie IGA, sur le boulevard Henri-Bourassa, s’adresse aux aînés de Montréal-Nord. La personne bénévole doit posséder une voiture et être assez en forme pour aider les personnes à embarquer et débarquer du véhicule. Les frais de transport seront couverts par le centre.

Inscription et information: on joint Josée Messier au 514 328-1114.