Agenda communautaire du 6 mars 2018

Échange sur l’immigration

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord organise une série de rencontres pour les nouveaux arrivants. Les familles nouvellement immigrées au Québec sont invitées à partager avec d’autres parents leur expérience et les défis qu’elles ont dû affronter. La première session se déroulera les mardis, du 27 mars au 22 mai, de 13h à 15h, au 4642, rue Forest.

Inscription et information auprès de Jeanne Niwemfura au 514 328-1114 ou saei@cabmtl-nord.org.

Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec un propriétaire, avec un locataire ou à son travail, il est possible de faire appel à un médiateur de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera l’individu dans le cheminement de la résolution de conflits, le tout dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Tél: 514 598-1522, poste 262 http://www.institutpacifique.com ou 2901, Boul. Gouin Est. Le service est gratuit pour les résidents de Montréal-Nord.

Clinique d’impôt pour nouveaux arrivants

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord offre une clinique d’impôt aux nouveaux arrivants ayant obtenu leur statut de résident permanent entre le 1er avril 2013 et 31 décembre 2017 et étant considérés à faibles revenus. Une contribution de 5$ est demandée par adulte.

Information et rendez-vous: 514 328-1114.

Atelier sur le Protecteur du citoyen

Les Habitations les boulevards accueilleront Me Margaret Normand, directrice de l’accueil et de la recevabilité au Protecteur du citoyen, le 15 mars, à 13h30, au 3230, boulevard Henri-Bourassa. Elle mettra en lumière le recours de deuxième niveau que constitue le Protecteur du citoyen en ce qui a trait au réseau de la santé et des services sociaux. Elle répondra aux questions en lien avec le mandat de l’institution, mais ne traitera pas de cas précis.

Inscription: 514 387-8066.

Activités pour aînés

Le Cercle du troisième âge de Montréal (11121, avenue Salk, salle 101) invite la population à participer à ses activités, dont le tennis sur table, le mini-bingo, la pétanque-atout, les sacs de sable, le badminton, etc. Les soupers dansants animés par Claude Castonguay auront lieu les 14 avril et 12 mai. Une sortie à la Cabane à sucre Chez Constantin aura lieu le 29 mars.

Information: 514 327-1050.

Participants recherchés

La prochaine formation pour les accompagnateurs de personnes en soins palliatifs ou en fin de vie offerte par Albatros Montréal débutera le 8 mars prochain et se tiendra les jeudis soir jusqu’au 24 mai.

Cette formation est de 36 heures. Après, il sera possible aux participants d’accompagner bénévolement des personnes seules en fin de vie sur tout le territoire du CIUSSS du Nord-de-l’île-de-Montréal (à domicile, en CHSLD et en centre hospitalier).

Pour information, on compose le 514 255-5530 ou par courriel info@albatros-mtl.ca.