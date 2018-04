Agenda communautaire du 3 avril 2018

Chaque semaine, l’agenda communautaire est offert gracieusement aux organismes sans but lucratif du quartier. Faites parvenir vos annonces d’un maximum de 75 mots avant le jeudi précédant la parution à l’adresse suivante: agenda_guide@tc.tc.

Service gratuit de résolution de conflits

Dans le cas d’une situation conflictuelle avec le voisinage, la famille, dans son cercle social, avec un propriétaire, avec un locataire ou à son travail, il est possible de faire appel à un médiateur de l’Institut Pacifique. Le médiateur accompagnera l’individu dans le cheminement de la résolution de conflits, le tout dans un contexte confidentiel, indépendant et sécurisant. Tél: 514 598-1522, poste 262 http://www.institutpacifique.com ou 2901, Boul. Gouin Est. Le service est gratuit pour les résidents de Montréal-Nord.

Fête du printemps

Parole d’excluEs organise la cinquième Fête du printemps, qui se déroulera le 12 mai, de 11h à 17h, au 11991, rue Lapierre.

Embellir le quartier

Les grandes corvées montréalaises auront lieu du 27 avril au 6 mai et il est possible d’y participer en s’inscrivant au ville.montreal.qc.ca/corvees/ ou en appelant à l’Éco-quartier. Une trousse contenant des sacs, des gants et des chandails sera distribuée pendant la corvée. De plus, l’Éco-quartier Montréal-Nord prête gratuitement sur demande des pinces, râteaux, balais, porte-poussières. Information: 514 326-5447.

Moment d’échange

Le Groupe d’entraide Alzheimer de Montréal-Nord invite la population à venir partager ses expériences et ce qu’elle vit avec une personne qui est atteinte de la maladie ou de problèmes cognitifs. Mieux connaître la maladie et même trouver une certaine sérénité. L’événement se déroulera au CLSC de Montréal-Nord (11441, boul. Lacordaire à la salle 449), à 13h15, le 9 avril. Philippe Bernier, spécialiste de service aux citoyens à Service Canada est l’invité.

Assemblée générale annuelle

La Société d’histoire et de généalogie de Montréal-Nord invite les citoyens à son assemblée générale annuelle qui se déroulera le 9 avril, à 13h30, à la bibliothèque Yves-Ryan (4740, rue de Charleroi). Café, jus, collation et tirage sont au menu.

Journée de sensibilisation

Le centre Halte-Femmes Montréal-Nord organise une journée de sensibilisation à la violence conjugale, le 12 avril, au 6532, boulevard Léger, de 9h à 16h. La formation est ouverte à tous ceux qui désirent en savoir plus sur la violence conjugale, et mieux comprendre les conséquences qu’elle engendre.

C’est une formation gratuite avec la participation du SPVM de Montréal-Nord. Le dîner est offert par le centre. Inscriptions et informations au plus tard le 9 avril au 514 328-2055.

Concert

L’Orchestre d’harmonie de Montréal-Nord organise un concert le 7 avril, à 19h30, au 11575, P.M. Favier. Les billets sont en vente au coût de 20$ pour adultes, 5$ pour les 5 à 12 ans et gratuits pour les moins de 4 ans. Pour réserver ses billets, on joint le lashgmn@yahoo.ca.

Recherche d’emploi

PME MTL Est-de-l’Île tient gratuitement, tous les jeudis à 10h, une séance d’inscription pour aider les participants dans leurs démarches de recherche d’emploi et pour leur présenter les entreprises qui embauchent actuellement. Ce service gratuit est offert aux résidents de l’est de Montréal et s’adresse aux personnes sans revenu, prestataires de l’assurance-emploi ou de l’aide sociale. Les rencontres ont lieu au 7305, boul. Henri-Bourassa Est, bureau 200.

Inscription: 514 494-2606, poste 228 ou pmemtl.com/est.

Cabane à sucre

Le centre communautaire multi-ethnique de Montréal-Nord organise une sortie à la cabane à sucre La Dougrelle le 21 avril. Le départ du centre des loisirs (11121, avenue Salk) est prévu à 9h30 et le départ de la Goudrelle à 15h.

Information: 514 329-5044.

Assemblée générale annuelle

Le comité des usagers de l’hôpital Marie-Clarac tiendra son assemblée générale annuelle le 10 avril, à 10h, au 3530, boul. Gouin Est, à la salle Anne-Marie Marollo. Le rapport annuel y sera présenté.

Information: 514 321-8000, poste 349.

Clinique d’impôt

Le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord offre une clinique d’impôt pour les nouveaux arrivants. Pour être éligible à la clinique, il faut avoir obtenu le statut de résident permanent entre le 1er avril 2013 et le 31 décembre 2017 et être considéré à faible revenu. Pour prendre un rendez-vous ou pour une question, on communique avec Jeanne ou Mariela au 514 328-1114. Une contribution de 5$ par adulte est demandée.

Ateliers sur l’endettement

L’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal organise l’atelier Des dettes? Des solutions le mercredi 11 avril, de 18h30 à 21h, au 5955, rue de Marseille. L’activité permettra aux personnes ayant des dettes, du retard dans leurs paiements ou des cartes de crédit approchant la limite de reprendre en main leur situation financière, de connaître leurs droits, leurs recours et de trouver des solutions adaptées. L’inscription est obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca.

Comprendre les REÉÉ

L’atelier Comprendre les régimes enregistrés d’épargne-études et leurs impacts sur le budget familial est organisé par L’Association coopérative d’économie familiale de l’est de Montréal et se déroulera le 17 avril, de 9h30 à 11h30, au 5955, rue de Marseille. L’activité est destinée aux parents et grands-parents désirant investir dans l’éducation post-secondaire de leurs enfants. L’inscription est obligatoire au 514 257-6622 ou accueil@acefest.ca.

Déclaration de dissolution

Prendre avis que la personne morale Club social Montréal-Nord inc. a déclaré son intention de demander la permission au Registraire des entreprises de se dissoudre. Est produite à cet effet la présente déclaration requise par les dispositions de la Loi sur la publicité légale des entreprises.

Activités pour aînés

Le Cercle du troisième âge de Montréal (11121, avenue Salk, salle 101) invite la population à participer à ses activités, dont le tennis sur table, le mini-bingo, la pétanque-atout, les sacs de sable, le badminton, etc. Les soupers dansants animés par Claude Castonguay auront lieu les 14 avril et 12 mai. Une sortie à la Cabane à sucre Chez Constantin aura lieu le 29 mars.

Information: 514 327-1050.