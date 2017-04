Deux écoles anglophones propriétés de la CSMB

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) possède maintenant deux nouveaux bâtiments dans l’Ouest-de-l’Île. Québec a autorisé le transfert de juridiction pour les écoles Thorndale de Pierrefonds et l’International Language Centre-Markus Tabachnik Pavillon de Dorval. Environ 700 élèves pourront y étudier dès la prochaine rentrée scolaire.

Les deux établissements vides appartenaient à la commission scolaire anglophone Lester B. Pearson. La CSMB réclamait un transfert d’urgence pour permettre de désengorger ses autres écoles.

Le pavillon Markus Tabachnik, rebaptisé Édifice de la Présentation à cause de l’avenue où il est situé, compte 14 locaux. Annexé à l’école Gentilly, il accueillera 360 enfants de la maternelle à la 2<V>e<V> année du même bassin d’élèves.

Cette nouvelle acquisition est derrière la décision de la CSMB, en décembre, d’abandonner ses plans d’agrandissement de l’école de la rue Fénelon. On y retrouvera les élèves de 3<V>e<V> à la 6<V>e<V> année.

Certains parents se disent satisfaits de ce changement, ce qui permettra d’alléger les classes. Ils n’ont toutefois pas été avisés des détails.

On ignore pour l’instant s’il y aura de nouvelles embauches.

Thorndale s’agrandit

L’école Thorndale à Pierrefonds compte pour sa part 21 classes qui hébergeront des élèves de la maternelle à la 6<V>e<V> année. La CSMB prévoit y ajouter 8 classes et un gymnase pour la rentrée scolaire 2019 afin de recevoir 200 enfants supplémentaires.

Le bassin a été déterminé et adopté par le conseil des commissaires, à la suite de consultations effectuées auprès des parents concernés habitant à proximité.

Les fonds du Programme québécois des infrastructures 2016-2026, qui devaient servir à l’agrandissement de l’école Gentilly et à la construction d’une nouvelle bâtisse à Pierrefonds, ont été transférés aux deux édifices. Pour la CSMB il s’agit d’une solution plus rapide et moins coûteuse.

Depuis cinq ans, la CSMB accueille quelque 1000 nouveaux élèves annuellement, notamment en raison de l’arrivée de nouvelles familles dans l’Ouest-de-l’Île.