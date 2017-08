Du Lakeshore à Niagara

Quelques jours seulement après avoir réussi cinq blanchissages en autant de matchs avec l’équipe du Québec aux Jeux du Canada à Winnipeg, la gardienne de but du club Lakeshore FU19, Sabrina Locas, a mis le cap vers l’État de New York, où la Lachinoise d’origine tente de se tailler un poste avec Niagara University, dans la National Collegiate Athletics Association (NCAA).

Locas, qui en était cet été à une première sélection avec l’équipe du Québec pour les Jeux du Canada, s’alignait avec l’organisation du Lakeshore à Pointe-Claire depuis six ans. Ses performances ont attiré l’attention de Niagara University, où elle s’est vue offrir une bourse d’études universitaires complète.

La joueuse de 18 ans est confiante de pouvoir percer l’alignement des Purple Eagles, une équipe évoluant en division 1 du NCAA, où s’affrontent les meilleures joueuses de soccer de 18 à 22 ans en Amérique du Nord.

Locas a d’ailleurs obtenu un blanchissage, c’est-à-dire que l’équipe adversaire n’a marqué aucun point, lors du premier match préparatoire de son équipe, effectuant plus de 20 arrêts.

«Je me sens confiante d’apporter du nouveau à l’équipe et leur montrer qu’elles ont une gardienne qui est là pour gagner. Il faut travailler extrêmement fort pour gagner sa place. Mais avec ce que je viens d’accomplir en présaison, j’ai de fortes chances d’être gardienne partante», indique-t-elle.

Distinctions

Ayant commencé à jouer au soccer il y a maintenant 14 ans, Locas a accumulé les distinctions au fil des années, notamment comme porte-couleur du Collège Notre-Dame à Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, où elle a fait ses études secondaires.

Les années 2011 et 2012 ont été jalonnées de succès pour la joueuse originaire de Lachine, alors qu’elle fut nommée athlète féminine de l’année, meilleure gardienne de but, joueuse élite et la plus utile. Le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) l’a mise en nomination pour le titre d’athlète de l’année en 2011.

Ayant par la suite été recrutée par le club Lakeshore, basé à Pointe-Claire, Locas a notamment pu remporter l’or aux championnats canadiens en 2016.

Si elle a toujours été sportive depuis sa tendre enfance, le parcours de Locas aurait cependant pu être bien différent, sans un choix déterminant il y a quelques années.

«Vers l’âge de 12-13 ans, je dansais à un haut niveau depuis 9 ans. On m’a demandé de devenir danseuse pour les Ballets canadiens. J’ai dû prendre une décision, car les horaires ne s’accordaient pas et que ça demandait beaucoup de voyages. Au final, le soccer était le sport pour lequel mon cœur battait le plus», raconte-t-elle.

Ses parents, qui l’accompagnent depuis toujours dans son parcours, sont très fiers de voir leur fille avoir atteint les rangs collégiaux américains.

«On ne l’a pas poussée, tous les efforts qu’elle a mis venaient d’elle-même. On était simplement là pour la supporter et lui remonter le moral quand les blessures survenaient. Jamais on n’aurait imaginé qu’un jour qu’elle atteindrait un niveau aussi élevé de performance», s’exclame son père, Vianney Locas.

Les Purple Eagles de Niagara University joueront leur premier match de la saison 2017 contre Michigan State University, le 18 août, à East Lansing.