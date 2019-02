La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île atteint de nouveau son objectif financier

Alors qu’elle se prépare à fêter ses 15 ans d’existence l’an prochain, la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, la plus grande institution indépendante de ce type au pays, a réussi une fois de plus une tâche colossale en 2015-2016, soit d’amasser plus de 3 M$, en grande partie grâce aux dons de la communauté.

«On entend beaucoup de rires ici, on a eu sept mariages, des baptêmes, des fiançailles, des anniversaires. On essaie de réaliser les rêves des patients. On célèbre la vie. Les gens nous disent souvent lorsqu’ils arrivent ici qu’ils sont aux portes du paradis parce qu’on s’occupe d’eux et ils n’ont plus qu’à passer de bons moments avec leurs familles», raconte Joanne Myers, la directrice du développement de l’établissement.

Depuis son ouverture en 2002, la Résidence a accueilli gratuitement 3300 patients. Après avoir ouvert son premier pavillon il y a 14 ans à Kirkland, l’institution s’est agrandie en 2012 en ouvrant un deuxième pavillon à Pointe-Claire. Depuis, le personnel y accompagne environ 380 personnes en fin de vie annuellement.

Pour ses 23 lits disponibles à ses pavillons de Kirkland (neuf lits) et de Pointe-Claire(14 lits), la résidence compte plusieurs médecins, des infirmières, travailleurs sociaux, thérapeutes et conseillers spirituels. Il y a en tout temps une infirmière pour trois patients et un médecin est sur place tous les jours de la semaine et disponible sur appel de nuit et les fins de semaine.

Financement

Tous ces services viennent avec une facture importante qui est notamment comblée par les dons récoltés par la fondation de la Résidence.

«On a beaucoup de soutien de la communauté depuis le tout début, autant au niveau corporatif, des dons privés et des familles. Les gens sont très reconnaissants et généreux», confie la directrice du développement, Joanne Myers.

Selon des données devant être publiées à la fin du mois de septembre et dont TC Media a obtenu copie mardi, la résidence, par le truchement de sa fondation, a amassé 3 201 228 $ l’année dernière après avoir amassé 3 500 398 $ en 2014-2015.

Chaque année, la résidence obtient un tiers de son financement de la part du gouvernement provincial. En 2015-2016, un montant d’environ 1,8 M$ a été accordé par Québec.

De nombreux bénévoles

La Résidence ne pourrait fonctionner sans l’apport de ses nombreux bénévoles qui travaillent dans tous les domaines, de l’aide aux patients à la cuisine à l’entretien et à la réception. Leur nombre a d’ailleurs augmenté l’an dernier, passant de 235 en 2014-2015 à 280.

«Ce que les bénévoles font pour nous équivaut au travail de 13 employés à temps plein. Si on le quantifiait, ça représenterait à peu près 350 000 $. À peu près chaque poste de travail est complété par des bénévoles», souligne Mme Myers.

Selon elle, la durée moyenne de séjour des patients à la résidence est de 18 jours. Malgré tout, Mme Myers décrit la résidence comme un endroit où tout passe par le plaisir de petits moments.

