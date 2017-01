Hydro-Québec a effectué des travaux préparatoires à DDO

Hydro-Québec a effectué en décembre des travaux préparatoires pour la conversion d’une ligne de distribution au poste Saint-Jean situé à l’intersection des boulevards Saint-Jean et de Salaberry afin de mettre ses équipements à jour.

Les travaux, qui ne sont pas liés à la nouvelle ligne de 315 kilovolts (kV) envisagée par la société d’État, font partie d’un programme global de remplacement des lignes de distribution sur l’Île de Montréal qui date de 2011 et qui doit s’étendre sur 30 ans.

«On est en train de convertir les lignes de 12 à 25 kilovolts (kV). Ces travaux consistent à remplacer des poteaux, des fils, des transformateurs et bien d’autres équipements qu’on trouve sur le réseau de distribution», explique le porte-parole d’Hydro-Québec, Ouali Foudil.

En 2017, Hydro-Québec prévoit effectuer des travaux semblables sur 12 lignes dans le secteur. Ces travaux préparatoires devraient durer jusqu’à 2019 ou 2020 selon M. Foudil.

Consultation publique

Hydro-Québec a récemment tenu une consultation publique sur un projet de nouvelle ligne de 315 kV entre le boulevard des Sources et le poste Saint-Jean, situé à l’intersection des boulevards Saint-Jean et de Salaberry.

Ce projet a soulevé les passions avant et pendant la consultation publique alors qu’un groupe citoyen, «Build it underground DDO» ainsi que la Ville de Dollard-des-Ormeaux ont réclamé l’enfouissement de la future ligne, une option plus onéreuse peu prisée Hydro-Québec.

La société d’État préconise plutôt une ligne aérienne d’une valeur de 14 M$. Hydro-Québec évalue à 59 M$ le coût d’une ligne souterraine qui aurait, par ailleurs, une durée de vie deux fois moindre.

«Build it underground DDO» a obtenu plus de 1000 signatures en appui à sa démarche. Le projet doit maintenant obtenir l’approbation du conseil des ministres avant d’aller de l’avant.