Un graphiste critique le nouveau logo de la Ville de Beaconsfield

La Ville de Beaconsfield a dévoilé son nouveau logo, lundi matin. Les trois symboles qui le composent, un arbre, de l’eau et un personnage illustrent le développement durable, une ville riveraine et le dynamisme communautaire.

«Beaconsfield est une ville où il fait bon vivre et l’essor de la ville doit se refléter dans l’image, indique le maire Georges Bourelle par voie de communiqué. Cette nouvelle identité visuelle colle à la fois à nos valeurs, réalisations et à nos aspirations».

Le bureau du maire ajoute que cet emblème, dont la conception conjointe avec la firme Javelot Design a coûté 5 275$, représente une ville «jeune et active» dotée d’une offre importante d’activités communautaires.

Un logo générique

Selon le graphiste et directeur artistique Olivier Bruel, l’intention de Beaconsfield et de Javelot Design est louable, mais elle est transposable à la quasi-totalité des villes, villages et centres de vacances.

«Le traitement graphique n’aide en rien à affirmer lʼunicité de Beaconsfield, puisqu’au lieu de célébrer un lieu ou un bâtiment, il juxtapose trois éléments génériques dans un traitement dynamique, mais très convenu», critique-t-il. L’emblème remplit bien son mandat, mais il échoue à se distinguer, résume l’artiste.

Le nouveau logo sera «déployé progressivement» par la Ville de Beaconsfield. Il figure déjà sur le site web officiel de l’arrondissement, qui préserve sinon son identité visuelle. Il ne remplacera toutefois pas les armoiries existantes de la municipalité, qui garderont leur place sur les documents et les drapeaux officiels de Beaconsfield.