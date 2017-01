Cap Nature: le maire Beis suivra la recommandation de l’OCPM

Le maire de Pierrefonds-Roxboro, Dimitrios (Jim) Beis, en a surpris plus d’un, lundi, indiquant qu’il respectera la recommandation de l’Office de consultation municipale de Montréal (OCPM) qui tiendra cette année une consultation sur l’avenir des terrains visés par le controversé projet de développement de 5500 logements dans Pierrefonds-Ouest, intitulé Cap Nature.

«Je respecte l’OCPM. La recommandation que l’OCPM va nous donner, je vais la respecter», a-t-il affirmé lors de la séance de questions de la séance du conseil municipal de janvier.

«Une fois pour toutes, on va mettre les gens ensemble pour parler et prendre une décision comme une communauté doit le faire», a-t-il précisé en entrevue à TC Media, tout en ajoutant que ce n’était pas la première fois qu’il prenait ainsi position.

Réactions

Le conseiller d’arrondissement du district Bois-de-Liesse pour le parti Vrai changement pour Montréal, Roger Trottier, s’est dit surpris de cette prise de position.

«Il avait déjà dit ça à plusieurs reprises. Mais disons que ça me surprend, parce que c’est lui qui a annoncé le projet avec Denis Coderre. C’est le monde à l’envers», souligne-t-il.

La porte-parole du groupe Sauvons l’Anse-à-l’Orme, Sue Stacho, qui était présente à la réunion du conseil lundi, s’est dite ravie de la déclaration du maire Beis.

«Ce serait fantastique s’il respectait les recommandations de l’OCPM. C’est la première fois que je l’entends dire ça. Il n’y a habituellement aucune obligation pour eux de suivre les recommandations de l’OCPM», s’exclame-t-elle.

Deux consultations

M. Beis a d’ailleurs précisé que ce sont deux consultations, et non pas une, qui devraient être tenues par l’OCPM. Une première consultation devrait établir si les terrains de Pierrefonds-Ouest sont propices au développement, déterminant ce qui est faisable et recommandable dans le secteur.

Si la recommandation de l’OCPM est d’aller de l’avant avec un quelconque projet, cet exercice serait suivi par la préparation d’un programme particulier d’urbanisme (PPU) par l’arrondissement. Une deuxième consultation publique suivrait alors l’adoption de ce plan de l’arrondissement.

L’OCPM n’a pas encore dévoilé la date des consultations à venir.

Controverse

Annoncé au printemps 2015, le projet vise le secteur de Pierrefonds-Ouest, un vaste territoire de 365 hectares, dont 185 hectares sont voués à du développement immobilier et 180 hectares à la conservation de milieux naturels.

Le site qui va du boulevard Gouin jusqu’à l’autoroute 40 et du chemin de l’Anse-à-l’Orme jusqu’à l’emprise de l’autoroute 440 possède des champs en friche et des prés parsemés de boisés régénérés. Il est possible d’y voir des cerfs de Virginie et plusieurs oiseaux nicheurs.

Le plan inclut 30% de logements sociaux et abordables, 10% d’espaces verts et de parcs, en plus de commerces et de services de loisirs.

Le projet Cap Nature a suscité la controverse à plusieurs reprises depuis sa présentation en 2015. Des groupes environnementalistes, dont la Coalition Verte, le Mouvement ceinture verte et le groupe Sauvons l’Anse à l’Orme ont confronté l’administration Coderre à plusieurs reprises à ce sujet. Les partis d’opposition montréalais, Vrai changement pour Montréal et Projet Montréal se sont tous deux prononcés en défaveur du projet en 2016.

Les membres du groupe Sauvons l’Anse-à-l’Orme ont fait circuler, depuis 2015, une pétition en opposition au projet, un document signé par plus de 16 000 personnes.

De son côté, M. Coderre a affirmé en juin 2015 que le projet est un exemple d’équilibre harmonieux entre urbanité et nature.

Les terrains du futur projet appartiennent au groupe immobilier Grilli.