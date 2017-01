Nouveaux plongeons et olympiques dans la mire de Mia Vallée

Après une année faste en 2016, la plongeuse de Beaconsfield, Mia Vallée, tentera de maintenir la cadence en 2017. En plus de viser le podium aux Championnats nationaux seniors en février et juin, elle voudra bien faire sur le circuit du Grand Prix en Europe en mai et juin et vise l’or au tremplin de 3m des prochains nationaux juniors.

«2016 a vraiment été une bonne année. J’ai accompli tous mes buts. J’ai même surpassé ce que pensais pouvoir réaliser. J’espère faire la même chose cette année», indique-t-elle.

Vallée estime qu’une étape importante dans l’atteinte de ses objectifs sera les nouveaux plongeons qu’elle tente de perfectionner pour le tremplin de 3m: le demi renversé carpé et le demi retourné carpé. Elle travaille également sur le trois et demi avant carpé, même si elle ne se dit pas prête à l’utiliser en compétition.

«Je les pratique depuis environ un mois. Je pense que ça va m’aider, c’est quelque chose dont j’ai vraiment besoin en plus d’entraînement constant avec beaucoup d’efforts. Si je travaille fort chaque jour, ça va fonctionner», souligne-t-elle.

Son prochain défi sera le Championnat provincial junior et senior qui se tiendra à Gatineau du 3 au 5 février. Vallée devra bien performer afin de se qualifier pour les Championnats nationaux senior qui se tiendront une semaine après.

Alors qu’elle aura bientôt 16 ans, la plongeuse appréhende son passage de la catégorie B (14-15 ans) à la catégorie A (16-18 ans).

«Ça va être un peu plus difficile parce qu’ils sont tous plus âgés que moi. Mais je suis quand même confiante que ça va aller bien», fait-elle valoir.

La triple-championne national junior souhaite se qualifier en vue des Championnats panaméricains juniors, qui se tiendront au Canada en octobre 2017.

À plus long-terme, elle vise également de prendre part aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

«C’est toujours un but d’un athlète de faire les Olympiques. Je pense avoir une chance pour les prochains jeux, alors on va voir», précise-t-elle.

Automne 2016

La jeune plongeuse a connu un automne du tonnerre, remportant trois médailles en deux semaines. Après avoir obtenu sa première médaille en Grand Prix de plongeon le 23 octobre, à Kuching, en Malaisie, la jeune athlète a décroché deux médailles de bronze, soit une au trois mètres féminin et une autre au trois mètres synchro, lors du Grand Prix de plongeon, le 30 octobre, à Gold Coast, en Australie.