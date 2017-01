L’usine d’eau de Pierrefonds rénovée au coût de 33,5 M$ dès 2018

Alors que des travaux majeurs à l’usine de traitement d’eau de Pierrefonds ont déjà coûté à la ville-centre 73 M$ depuis 2006, Montréal prévoit, dès janvier 2018, effectuer des rénovations additionnelles pour un montant de 33,5 M$.

Un appel d’offres pour retenir des services professionnels pour la production des plans et devis intégrés et la surveillance de certains travaux spécialisés pour les nouveaux travaux a été lancé le 12 janvier.

Un second appel d’offres sera par la suite lancé pour la réalisation des travaux par un entrepreneur général qui aura la responsabilité de coordonner tous les sous-traitants.

Les nouveaux travaux, qui devraient durer deux ans incluent la fourniture et l’installation de nouveaux équipements de traitement (micro-sable, polymères, alun, chaux) et l’installation et la mise en route de trois réacteurs UV.

De plus, des travaux de ventilation, de plomberie, de contrôle, d’électricité, de chauffage et d’éclairage devront être effectués dans les différents secteurs de l’usine.

Des rénovations de structure et d’architecture pour confiner le secteur des filtres et pour recevoir les nouveaux équipements de traitement (UV, ozone et produits chimiques) devront également être accomplies.

Cette deuxième vague de rénovations devrait assurer la sécurité de l’alimentation et la qualité de l’eau potable aux citoyens de Pierrefonds-Roxboro, L’île Bizard-Sainte-Geneviève, Sainte-Anne-de-Bellevue, Senneville et Dollard-des-Ormeaux desservis par l’usine, pour le futur.

À l’issue de cette seconde vague de travaux, la Ville aura investi près de 100 M$ dans la réfection de l’usine, depuis 2006.

Travaux en cours

Rappelons que des travaux majeurs de mise à niveau de la chaîne de traitement et de modernisation des équipements sont en cours depuis 2008 à l’usine située sur le boulevard Gouin.

Le volume de la réserve d’eau potable a été augmenté de 9 000 mètres cubes, près de 2.5 fois la capacité d’une piscine olympique.

Un nouveau poste de pompage a été construit, de nouveaux dispositifs de purification ont été installés, le destructeur d’ozone a été remplacé, trois équipements de désinfection ultra-violet ont été ajoutés et des équipements mécaniques et électriques ont été modernisés.

Le tout a permis d’augmenter la capacité de production maximale de l’usine à quelque 180 000 mètres cubes par jour alors qu’elle était de 97 000 mètres cubes d’eau par jour avant 2012.

Selon Philippe Sabourin, chargé de communications de la Ville, la construction de la nouvelle réserve aurait eu un bénéfice direct sur le service aux citoyens desservis par l’usine. En effet, cette dernière avait un manque de capacité pour faire face à la demande en eau lors des périodes de pointe.

Il arrivait régulièrement auparavant, en période de canicule, que la Ville de Montréal devait imposer une interdiction d’arrosage aux citoyens de Pierrefonds–Roxboro, de L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Dollard-des-Ormeaux.

La mise en service de la nouvelle réserve d’eau en 2012 aurait permis de corriger définitivement ce problème.