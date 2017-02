Un bosseur de L’Île-Bizard vise les Olympiques de 2022

Jean-Christophe Nadeau, un skieur acrobatique de L’Île-Bizard, devra rester constant et éviter les blessures s’il veut atteindre ses objectifs. Il s’entraîne fort pour être choisi sur l’équipe canadienne et ainsi évoluer avec les meilleurs sur le circuit de la Coupe du monde et participer aux Jeux Olympiques de 2022.

L’athlète de 18 ans participe présentement aux événements du circuit nord-américain dans l’équipe du Québec. Il devra s’assurer d’obtenir les meilleurs résultats afin de se joindre à l’équipe nationale, qui est complète en ce moment, avec 14 membres.

«On est environ cinq ou six de mon âge ou un peu plus vieux qui se battent pour monter sur l’équipe nationale. Sur six, il y en a trois du Québec. Ce qui est frustrant, c’est que ça m’arrive de battre des gars qui sont sur l’équipe nationale lors de compétitions.», indique Nadeau.

Le timing sera important selon lui afin de passer au niveau supérieur.

«Plus on se rapproche des Olympiques, plus les skieurs restent sur l’équipe, pour avoir une place pour les Jeux. Mais après une année olympique comme 2018, bien des compétiteurs en fin de carrière ont des chances de débarquer et ça laisserait de la place pour des plus jeunes comme moi», explique-t-il.

Accomplissements

Malgré trois dislocations de l’épaule, une fracture de la clavicule et une commotion cérébrale depuis ses débuts sur le circuit nord-américain il y a trois ans, Nadeau s’est tout de même démarqué.

Aux Championnats du monde juniors tenus en Suède, l’hiver passé, il a obtenu une 8e place en duel et une 13e position en simple, des résultats dont il retire une grande fierté.

«La compétition réunissait les meilleurs jeunes en bas de 20 ans à travers le monde. Ça montre que j’ai ma place dans le futur du ski acrobatique», souligne-t-il.

Aux Championnats canadiens seniors de bosses qui se déroulaient en mars à Camp Fortune, près d’Ottawa, il s’est mesuré aux meilleurs du pays, dont le médaillé d’argent aux Jeux de Sotchi, Mikaël Kingsbury ainsi que Philippe Marquis, qui s’est mérité l’argent en bosses en parallèle lors des mondiaux de 2015.

En duel, Nadeau a d’ailleurs réussi à battre Marquis, qui était à ce moment-là classé quatrième au monde.

«C’est un de mes plus gros exploits. Je m’étais qualifié pour la finale parmi les 16 meilleurs. Mon premier duel a été quand même facile, mais je savais que je devais ensuite affronter Philippe Marquis. Je ne pensais pas le battre. Mais sur les 35 juges, j’ai gagné 18 à 17. J’ai vraiment été surpris et à cause de ce duel, j’ai terminé dans le top 5», raconte-t-il.

Circuit nord-américain

Nadeau espère maintenant se retrouver parmi les meilleurs du circuit nord-américain. Il prendra part aux prochaines compétitions qui se tiendront lors des quatre prochaines fins de semaines au Vermont, aux États-Unis, au Québec, en Colombie-Britannique et en Californie.

«De faire un top-10 dans ce circuit, c’est déjà un gros accomplissement. D’habitude, on est toujours autour de 50 à 55 gars qui ont tous leur place là-bas. Alors c’est quand même difficile. C’est du gros calibre», explique-t-il.

Le jeune skieur a fait ses débuts à Saint-Sauveur et est membre de l’équipe du Québec depuis 2012.