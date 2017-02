DDO: le conseiller Alex Bottausci briguera la mairie

Conseiller municipal à Dollard-des-Ormeaux depuis 2005, Alex Bottausci a annoncé lundi son intention de se porter candidat à la mairie aux élections de novembre.

Âgé de 47 ans, M. Bottausci indique que sa principale motivation est de léguer aux enfants de la Ville un endroit où il fait bon vivre.

«Mes trois jeunes enfants grandissent dans cette communauté, a-t-il affirmé. Ils fréquentent les garderies et les écoles de DDO ainsi que les camps et participent à d’autres activités sportives et je veux m’assurer que mes enfants, leurs amis et tous les enfants de Dollard-des-Ormeaux ont l’enfance heureuse et en toute sécurité que j’ai eu le privilège d’avoir».

Titulaire d’un MBA exécutif de l’Université Concordia, M. Bottausci y travaille depuis 10 ans comme coordonnateur de programme à l’Institut d’enseignement coopératif.

Il avait auparavant occupé divers postes de gestion en plus d’être engagé en politique provinciale et fédérale.