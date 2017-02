Feu vert pour une piste cyclable controversée

Malgré une vive opposition citoyenne, la Ville de Pointe-Claire ira de l’avant en 2018 avec son projet de piste cyclable entre le boulevard Saint-Jean et l’avenue Stillview. Qualifié de parc linéaire, l’aménagement de 15m de large derrière les propriétés résidentielles des avenues Brigadoon et Seigniory coûtera entre 500 000 et 700 000 $.

Annoncé en septembre, le projet devait à l’origine être réalisé en 2017. Devant le tollé suscité, la Ville a retardé ses plans. Lors de la séance du conseil de mardi, le maire Morris Trudeau a fait savoir que la construction s’effectuerait en 2018 et que le terrain visé serait même clôturé dès la fin de l’été.

Débat animé

Cette annonce a mis le feu aux poudres à l’hôtel de ville où il y avait salle comble. La période de questions, qui a duré près de deux heures et demie, a été accaparée par des résidents en colère.

«Monsieur le maire, vous n’avez pas demandé aux résidents s’ils voulaient ou avaient besoin d’une piste cyclable à cet endroit ou s’ils étaient prêts à payer autant pour ce projet», a lancé Roula Sawaf.

Pour sa part, Charles-Henri Brunet s’inquiète de voir la piste cyclable créer des problèmes de sécurité routière à l’intersection de l’avenue Alston où de nombreux autobus scolaires et voitures circulent.

«L’heure de pointe est un moment privilégié pour les cyclistes allant au travail ou à l’école. Considérant à quel point l’avenue Alston est déjà assez occupée, est-ce que la Ville va réévaluer le besoin de faire une étude de circulation avant d’implanter une piste cyclable?», a-t-il demandé.

Bien des citoyens ont, depuis septembre, fait valoir qu’il serait préférable d’implanter la nouvelle piste cyclable sur le boulevard Hymus, un peu plus au nord.

Les résidents du coin ont également argué que le terrain de la Ville situé derrière les propriétés de l’avenue Brigadoon a été mis en valeur par les propriétaires depuis de nombreuses années.

Le maire a tenu à préciser que la piste cyclable faisait partie de la planification d’urbanisme de la Ville depuis 2011.

«On va aller de l’avant pour tous les citoyens», fait-il valoir.

Changements

Le projet initial comportait une piste cyclable de 800m sur les terrains appartenant à la Ville entre les avenues Alston et Stillview, et ne coûter que 200 000 $. La nouvelle mouture du plan prévoit prolonger la piste au boulevard Saint-Jean. La Ville devra, pour ce faire, acquérir des terrains d’une largeur de 4,6m et d’une longueur 274m selon le maire.

On ignore pour le moment si ces acquisitions sont inclues dans la facture grimpée à 700 000$.

Le parc linéaire doit comprendre, en plus de la piste cyclable, des lampadaires et des bancs publics notamment.