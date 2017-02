Le maire Marinacci réplique à Lise Landry

Appelé à commenter les propos de l’ex-directrice des travaux publics, Lise Landry, le maire de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Normand Marinacci, nie ses allégations. Il assure notamment n’avoir pas de préférence pour les «gens d’ailleurs».

«Je n’embauche pas des employés parce qu’ils sont des immigrés. J’ai peut-être fait certaines constatations. Par exemple, des Roumains qu’on a engagés, j’ai dit que ce sont des gens très bien, qu’ils travaillent bien. C’est tout. J’apprécie les gens qui sont compétents, honnêtes et loyaux. Il n’y a pas de question de race là-dedans», indique-t-il.

En entrevue téléphonique à TC Media, M. Marinacci s’est également défendu d’avoir fait de l’intimidation envers ses employés.

«Mme Landry est frustrée parce qu’elle a perdu son poste. De sortir des choses comme ça, je trouve ça malheureux», fait-il valoir.

Il critique toutefois le fait que madame Landry ait contacté TC Media.

«C’est rendu que les employés se permettent d’aller voir les journaux et de dire des choses qui ne tiennent pas debout. C’est désolant de voir tout ça. Je vais passer pour un tyran, ce que je ne suis pas du tout», a-t-il déclaré.

Plainte

M. Marinacci précise qu’il n’aurait jamais exigé d’une secrétaire qu’elle retire sa plainte contre la chef de division de l’urbanisme si elle voulait obtenir un transfert au département des loisirs.

«On avait décidé de la mettre aux loisirs à cause du problème avec une gestionnaire. Entre-temps, cette dernière est tombée en congé-maladie, donc j’ai tout simplement annulé le changement. J’ai dit que ce serait une bonne chose si elle laissait tomber sa plainte et qu’on recommence à neuf. Mais je ne l’ai pas empêché de prendre le poste aux loisirs», souligne-t-il.

Par ailleurs, M. Marinacci ni aussi avoir traité son personnel de «geignards» ayant «trop de vacances» et «trop de droits».

«J’ai peut-être dit à un moment donné qu’ils ont des emplois privilégiés. Qu’ils sont bien et gâtés, avec de très bonnes conditions de travail. Tout le monde est d’accord là-dessus. C’est prouvé que les employés municipaux ont de meilleurs salaires et conditions de travail. Je l’ai peut-être dit à Mme Landry et à tous mes employés, qu’ils devraient être contents», précise-t-il.