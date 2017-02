Nouvelle étape vers la décontamination du 86, Hymus

Le site du 86, boulevard Hymus, contaminé aux BPC en 2013, pourrait finalement être nettoyé cet été. Juste Investir, le nouveau propriétaire, s’est plié aux exigences du ministère de l’Environnement.

La firme avait jusqu’à la semaine du 6 février pour déposer un rapport de caractérisation sur le degré de toxicité aux biphényles polychlorés (BPC) des sols. Elle a finalement obtempéré le vendredi, 10 février.

Le Parti Vert regrette toutefois que ce rapport n’ait pas été rendu public.

«On ne peut pas constater l’ampleur de la toxicité en dehors du site. Je trouve que le manque de transparence est déplorable parce qu’il y a quand même la santé des gens qui est à risque», souligne le chef, Alex Tyrrell.

Juste Investir devra maintenant déposer, d’ici un mois, un plan de réhabilitation pour son immeuble et les terrains voisins où des travaux de décontamination seront nécessaires.`

Le maire de Pointe-Claire, Morris Trudeau, a indiqué par voie de communiqué, espérer que les travaux de décontamination s’effectuent cet été.

Voisins

En juillet, Québec avait indiqué son intention d’effectuer la décontamination à l’interne et de refiler la facture aux deux derniers propriétaires du site, soit Juste Investir et Reliance.

Même si la proposition de Juste Investir pour décontaminer le sol a été acceptée, Québec avait toutefois eu le temps de lancer des appels d’offres pour la caractérisation des sites voisins. Dans ces documents, il était indiqué que le gouvernement prévoyait seulement des forages sur six sites du boulevard Hymus et de l’avenue Leacock, dont quatre terrains industriels et la piste cyclable.

Les terrains des résidences au sud du site n’étaient pas visés et le ministère ignorait à l’époque la nécessité de les tester.

Le maire Trudeau a toutefois obtenu l’assurance que «la priorité des interventions sera donnée au secteur des terrains voisins résidentiels, dans le secteur adjacent à la piste cyclable, pour déterminer s’il y a des enjeux de réhabilitation.»

Inquiétudes

Habitant tout juste au sud de la piste cyclable, Rean Sayegh, est inquiète.

«Je devrais être mise au courant parce que mon terrain est juste derrière. Ça fait près de quatre ans maintenant que ça dure. Le manque de transparence du conseil municipal et de Québec n’est pas correct. C’est un problème qui met en danger les résidents. Ils nous disent que nous ne sommes pas à risque, mais cette affirmation n’est pas étayée par des résultats de tests», fait-elle valoir.

Elle mentionne que plusieurs résidents seraient en pourparlers avec un ingénieur privé afin de faire évaluer leurs terrains pour une possible contamination aux BPC.

Le ministère de l’Environnement n’a pas retourné nos appels.