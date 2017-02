La Résidence de soins palliatifs amasse 545 000 $

Le 18e Bal annuel de la Saint-Valentin de la Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île, qui s’est tenu le 10 février, a permis d’amasser une somme record de 545 000 $.

Le maire de Montréal, Denis Coderre, l’ancien quart-arrière des Alouettes, Anthony Calvillo et l’ancien champion du monde poids moyens WBO, Otis Grant étaient parmi les 500 invités qui se sont réunis au Pavillon sur le lac du Château Vaudreuil.

«Chaque année, je suis touchée par l’élan de soutien à la Résidence dont nous sommes témoins au Bal de la Saint-Valentin et par la générosité de la collectivité tout au long de l’année, laquelle est vitale pour nous permettre de continuer à offrir des soins palliatifs de qualité», indique Teresa Dellar, directrice générale et cofondatrice de la Résidence.

«Notre Montréal»

Après avoir célébré Londres et Paris lors des années précédentes, la Résidence a choisi pour thème de reconnaître «Notre Montréal», qui souligne son 375e anniversaire cette année.

Les 25 membres de la chorale de renommée internationale, le Montreal Jubilation Gospel Choir et la «reine montréalaise du blues» Dawn Tylor Watson ont offert des prestations musicales remarquées.

La présidente d’honneur du Bal de cette année était la célèbre entrepreneure locale, auteure et personnalité de la télévision, Danièle Henkel, fondatrice et PDG des Entreprises Danièle Henkel et résidente de l’Ouest-de-l’Île.

«Ensemble, soutenons généreusement l’initiative des administrateurs, des intervenants, des professionnels, des bénévoles et continuons de transmettre des valeurs d’entraide, de partage, de respect et d’empathie pour les personnes en fin de vie», a-t-elle indiqué.

D’abord organisé pour financer la construction de la Résidence, le Bal précède l’ouverture de celle-ci de quelques années. Le premier gala s’est tenu en 2000 et la Résidence a officiellement ouvert ses portes à l’automne 2002. Son 15e anniversaire sera d’ailleurs célébré cette année. À ce jour, le Bal continue d’être le plus important événement-bénéfice de l’organisation.

La Résidence de soins palliatifs de l’Ouest-de-l’Île est actuellement la plus importante résidence de soins palliatifs indépendante au Canada.