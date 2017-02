Curling: l’équipe féminine du Lac Saint-Louis vise les quarts de finale

Grâce à une troisième qualification régionale d’affilée, l’équipe de curling féminin Gargul représentera de nouveau le Lac Saint-Louis aux Jeux du Québec, ce week-end, à Alma. Le quintet qui s’entraîne à Pointe-Claire espère au moins atteindre les quarts de finale.

«Lors de notre première présence aux Jeux du Québec il y a deux ans, nous étions vraiment trop jeunes, alors on n’a pas très bien fait. Depuis, on a changé deux membres de l’équipe. On a ajouté une pratique sur glace par semaine et on a mis beaucoup plus d’efforts», indique la skip, Hannah Gargul.

L’entraîneur, Neil Gargul, ajoute qu’un spécialiste de l’entraînement hors glace a développé la force, l’endurance, la coordination et la flexibilité chez les jeunes athlètes.

«En plus de la précision, ça nécessite de la force dans les jambes. Lorsqu’on s’élance, on doit avoir un très bon équilibre», indique M. Gargul, qui précise que même des notions de nutrition ont été transmises aux curleuses.

L’équipe dispose désormais de mentors. Brittanny O’Rourke et Pamela Nugent de l’Équipe du Québec qui participe actuellement au Tournoi des Cœurs Scotties à Ste.Catharines, en Ontario, viennent parfois leur prodiguer des conseils.

Affaire de famille

Ce n’est pas une coïncidence si l’équipe porte le nom de Gargul, puisque la skip, Hannah et la seconde, Amber, sont les filles de l’entraîneur. La mère des deux joueuses, Wendy Byrd, est également coordonnatrice junior au Club de curling de Pointe-Claire.

Il y a six ans, la famille Gargul a découvert le sport lors d’une journée porte ouverte au Club de curling de Pointe-Claire.

«On est tous immédiatement tombés en amour et on s’est joints au club. On cherchait quelque chose à faire ensemble, en plus, on connaissait déjà quelques personnes qui étaient membres ici», indique Mme Byrd.

Lorsqu’on leur demande combien d’heures ils passent ensemble grâce au curling, la famille entière rigole. Entre les entraînements, les déplacements et les nombreuses compétitions, ce sont plus de 10 heures par semaine qu’ils partagent ensemble, en plus des activités familiales habituelles.

Jeux du Canada 2019

L’équipe Gargul s’entraîne également en vue des Jeux du Canada de 2019. Les qualifications se tiendront l’an prochain pour déterminer laquelle des quatre équipes en lice représentera le Québec à la compétition nationale.

«C’est une opportunité vraiment excitante. Si on s’entraîne fort, on va définitivement être capable de s’y rendre», souligne la lead, Sydney Rozon.

Sport méconnu

Même si le Canada a une tradition gagnante lors de compétitions internationales de curling, il n’en reste pas moins que c’est toujours un sport méconnu, particulièrement chez les francophones.

«Je pense que les gens doutent un peu de la puissance athlétique nécessaire pour faire ce sport et de la stratégie», souligne Hannah Gargul.

Son père ajoute que la précision est un élément clé du succès d’une bonne équipe de curling.

«C’est quand même 46 mètres (150 pieds) d’un bout à l’autre de la surface et il faut placer la pierre dans un cercle de 30 cm. Il faut beaucoup de pratique», fait-il savoir.

Les compétitions de curling se dérouleront du 25 au 28 février, lors des Jeux du Québec à Alma.

Équipe Gargul

Nom Âge Ville Position

Hannah Gargul 15 Beaconsfield Skip

Amber Gargul 12 Beaconsfield Deuxième

Kyra Johnson 13 Pointe-Claire Troisième

Sydney Rozon 15 Beaconsfield Lead

Jasmine Hoge 15 Kirkland Cinquième