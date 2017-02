Cap Nature, un projet profitable sur 10 ans seulement ?

Selon une étude économique rendue publique jeudi, les retombées fiscales potentielles liées au projet Cap Nature dans Pierrefonds-Ouest risquent d’être annulées par la hausse de la facture d’entretien des nouvelles infrastructures urbaines, et ce, environ 10 ans seulement après que le projet ne soit complété.

«Lorsqu’on tient compte des impacts indirects, comme par exemple, la valeur écologique, des coûts externes qui ne sont pas facilement comptabilisés. Si on additionne ça avec les coûts d’entretien annuels, je ne serais pas surpris que l’impact fiscal positif ne puisse pas dépasser 10 ans», confirme le chercheur doctoral de l’UQÀM qui a réalisé l’étude, Juste Rajaonson.

L’étude intitulée «Analyse des contraintes, coûts et impacts d’un éventuel projet immobilier dans le secteur Pierrefonds-Ouest/L’Anse à l’Orme» a été réalisée à la demande du groupe citoyen Sauvons l’Anse-à-l’Orme et de l’Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep Gérald-Godin (AGEECGG).

Les étudiants du cégep francophone de l’Ouest-de-l’Île avaient d’ailleurs pris position contre le projet Cap Nature, il y a un an déjà.

«Cette étude fait état des coûts économiques, sociaux et environnementaux qui devront être assumés par les générations futures. Ce type de projet d’étalement urbain ne fait qu’accroître les inégalités au sein de notre société et ne tient pas compte de l’intérêt public», indique le président de l’AGEECGG, Jean-François Bigras.

Porte-parole de Sauvons l’Anse-à-l’Orme, Sue Stacho est également d’avis que les coûts environnementaux et économiques seront négatifs pour les résidents de Pierrefonds, si le projet va de l’avant.

«L’étude montre que l’étalement urbain a un coût pour nos villes et notre santé. La perte d’une autre zone humide pour un gain à court terme ne s’inscrit pas dans un développement durable», fait-elle valoir.

Deux consultations publiques de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) doivent être tenues sur le développement immobilier dans Pierrefonds-Ouest au cours des prochains mois.

Le projet Cap Nature prévoit la construction de 5500 logements sur un territoire de 185 hectares dans l’Ouest de Pierrefonds.

Plus de détails à venir.