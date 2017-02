Alexander Bianchini vise l’or à Alma

À sa dernière année d’éligibilité, le joueur de badminton originaire de Pierrefonds Alexander Bianchini aborde les Jeux du Québec avec un objectif clair: l’or en simple et rien d’autre.

«Je veux gagner. Mes chances sont très bonnes, a-t-il indiqué en entrevue à TC Media, un peu plus d’une semaine avant le début des compétitions qui se tiendront à Alma du 1er au 4 mars. Je connais la plupart des compétiteurs, je les ai vus dans le circuit auparavant. Je sais ce que j’ai à faire pour donner le meilleur de moi-même et gagner.»

La confiance du jeune de 16 ans semble justifiée par ses récents accomplissements. Il est présentement classé sixième au Canada en simple, ainsi que quatrième en double mixte et en double.

En avril dernier, il a été sacré champion provincial de badminton en double mixte chez les moins de 17 ans avec sa partenaire Catherine Plante-Gonthier. En 2015, il avait remporté le titre provincial de simple des moins de 15 ans et et l’épreuve de double mixte avec sa partenaire Eliana-R. Zhang.

Lors de la quatrième étape du Circuit canadien junior, présentée à Gatineau du 13 au 15 janvier 2016, Alexander Bianchini a décroché l’argent lors de l’épreuve de simple des moins de 17 ans et a atteint la demi-finale en double masculin de la même catégorie avec Patrick Zheng.

Attentes élevées

Son entraîneur Brandon Morgan confirme que les attentes pour son protégé dépassent désormais largement le circuit provincial.

«Ses chances aux Jeux du Québec sont assez élevées, mais mon objectif pour lui est de remporter les championnats canadiens des moins de 17 ans. Au dernier tournoi national à Toronto, il s’est rendu en finale. Il a la capacité de remporter un championnat national cette année», précise-t-il.

Morgan a constaté une grande progression chez Bianchini depuis l’arrivée de ce dernier au Brandon Morgan Badminton Academy (BMBA), en août dernier.

«Son style de jeu normal est basé sur la force et pas tellement sur la finesse. On travaille pour obtenir des changements, on veut qu’il s’amène plus rapidement dans l’avant du terrain, ce qui est important pour dominer. Lorsqu’il joue sous pression, il régresse vers son ancien style de jeu centré vers la puissance. Mais il est un bagarreur et il n’aime pas perdre», décrit l’entraîneur.

Olympiques

Les Jeux Olympiques représentent souvent l’objectif ultime des sportifs amateurs et Bianchini ne fait pas l’exception. Il demeure toutefois réaliste quant à ses chances de participer à la prochaine olympiade, qui aura lieu à Tokyo dans trois ans.

«Normalement, les hommes au badminton atteignent leur apogée de 23 ans à 28 ans. Les prochains Jeux seront en 2020 et j’aurai seulement 19 ans. Ça sera un peu de bonne heure, mais c’est définitivement un but», souligne-t-il.

Ce dernier précise que les chances de représenter le Canada aux Olympiques sont très minces.

«Si on est dans le top 15 dans le monde, on y va automatiquement. Sinon, il faut se qualifier et le Canada envoie seulement un joueur de badminton aux Jeux», fait-il valoir.

Morgan est également sceptique quant aux espoirs olympiques de Bianchini.

«Il devra devenir beaucoup plus engagé pour devenir un athlète olympique. Je le vois en groupe deux fois par semaine et une fois ou deux en entraînement privé. Les gars qui s’entraînent pour les olympiques le font 7 jours par semaine et 12 heures par jour. Ce n’est pas facile», croit-il.

En plus de ses trois à quatre entraînements par semaine au BMBA, Bianchini dispute deux matchs par semaine.