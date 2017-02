Des mentors contre la toxicomanie

Dix-neuf étudiants de secondaire 4 et 5 à l’école des Sources de Dollard-des-Ormeaux font leur part cette année pour la lutte à la toxicomanie. Avec une formation de 36 heures dispensée par des professionnels, ces jeunes pairs/aidants/formateurs (PAF) pourront encadrer les classes de secondaire 2.

Trois fois dans l’année, des conférences incluant des sketches seront présentées par les PAF généralement en groupe de trois pour chaque intervention. Le but est d’informer les plus jeunes.

«C’est sûr qu’en secondaire 2, on ne connait pas tous les types de drogues. C’est pour qu’ils développent leurs connaissances et qu’après, ils puissent décider si les risques en valent la peine ou non.», indique une PAF, Clauda Mardinos.

Trois thèmes sont abordés: les amis, la famille et le milieu de vie. Statistiques à l’appui, les PAF discutent des effets et des conséquences de l’usage des drogues, tout en s’attaquant aux fausses croyances.

Raymond Dussault, du Centre québécois de lutte aux dépendances (CQLD), l’organisme qui a créé le programme, fait valoir que le message passe mieux lorsqu’il est véhiculé par des jeunes.

«Il y a une meilleure écoute et de meilleurs résultats. Les jeunes sont ainsi plus portés à écouter et en plus, il n’y a pas de jugement d’adultes qui leur disent quoi faire», souligne-t-il.

Cela permet aussi un dialogue selon une autre PAF, Valérie Brunelle. «On peut parler un peu d’expérience plus personnelle. Souvent, les jeunes n’entendent que la morale des plus vieux et passent à côté des bons conseils et du bon sens de ce que les adultes disent», ajoute-t-elle.

Efficacité

Débuté en 2008 à l’école Joseph-François-Perreault dans le quartier Saint-Michel, le programme est désormais étendu à six écoles de trois commissions scolaires différentes.

En 2015, le programme a été évalué grâce à l’Enquête canadienne sur le tabac, l’alcool et les drogues chez les élèves (ECTADÉ) à Joseph-François-Perreault. Une diminution de 20% a été observée pour la consommation d’alcool et une baisse de 5% a été enregistrée pour la consommation de cannabis après le passage des PAF dans les classes selon M. Dussault, qui était à cette époque technicien en éducation spécialisée.

À l’école des Sources, l’efficacité du programme sera mesurée d’ici deux ans.