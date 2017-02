La course aux emplois d’été est commencée

Même si l’été n’est pas encore à nos portes, le temps presse pour les chercheurs d’emploi étudiants, notamment ceux qui convoitent des postes municipaux. Tel est l’avis du Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île, qui offre aux 16 à 35 ans une série d’activités pour la recherche d’emploi du 6 au 9 mars.

Une série de cliniques Curriculim Vitae (CV) est prévue, des ateliers qui auront pour objectifs la rédaction du CV, la connaissance du marché du travail et les stratégies de recherche d’emploi.

«Ça se passe maintenant pour les emplois de ville et les camps de jour. Pour les postes réguliers comme en épicerie ou service à la clientèle, c’est plus tard, indique Ian Boulanger, chargé de projets au Carrefour jeunesse-emploi. Souvent, on pense que tous les employeurs vont afficher les postes, mais il y a tout un marché caché. On aide les jeunes à trouver ces emplois».

Les intéressés doivent réserver leur place à l’avance. Pour ce faire, il faut téléphoner au 514 782-0433 ou envoyer un courriel à Luria Boudry au l.boudry@cjeouestile.qc.ca.

Les bureaux du Carrefour jeunesse-emploi de l’Ouest-de-l’Île sont situés au 225-F, boulevard Hymus, à Pointe-Claire.