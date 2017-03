Village Valois: inquiétudes par rapport au stationnement

Le plan de redéveloppement du Village Valois, situé juste au nord de l’autoroute 20 à Pointe-Claire, soulève l’ire des commerçants de l’avenue Donegani. Ces derniers s’inquiètent de voir de nombreux emplacements de stationnement disparaître dans le cadre du projet devant s’étaler sur 15 ans.

Le secteur du Village Valois compte en ce moment 315 espaces publics de stationnement, dont 113 au parc Valois, à l’Ouest du Village et 179 espaces «hors rue», dont 142 au centre commercial.

Le plan de redéveloppement prévoit réduire à 274 le total d’emplacements publics. De ce nombre, les 113 espaces du parc Valois sont préservés, mais le total des stationnements «hors rue» passe à 46.

Le nombre d’espaces en bordure de rue passerait de 23 à 115. Selon le plan de la Ville, le nombre de manœuvres de stationnements en parallèle va avoir un effet de ralentissement du trafic.

Consultation

Il y avait salle comble à l’hôtel de Ville mardi soir pour la consultation publique sur le projet de la Ville. De nombreux commerçants en ont profité pour fustiger l’administration du maire, Morris Trudeau.

Le propriétaire du centre commercial Valois, Michel Ranger déplore que le stationnement municipal contenant 142 places, situé juste devant son établissement doit être remplacé par des immeubles commerciaux avec une composante résidentielle.

L’avenue Donegani, qui fait une courbe vers le sud à l’emplacement du stationnement, serait réalignée pour passer juste devant le centre commercial.

«Le stationnement, c’est capital pour la plupart des commerçants, particulièrement pour un centre commercial. Je suis tout à fait d’accord pour fournir un meilleur environnement pour les visiteurs occasionnels, mais ceux qui fréquentent à pied le secteur consomment très peu. Ce sont les gens qui viennent en voiture qui font vivre les commerces», indique Michel Ranger.

Ambulances

Le propriétaire de la Clinique Santé Anthony James McDermott, située dans le centre commercial, a également dénoncé le plan de la municipalité.

«Nous recevons de 60 à 70 patients tous les jours en provenance de Lachine jusqu’à Valleyfield. Ils arrivent chez nous en chaise roulante, avec des marchettes, des canes et souvent, il faut les aider à entrer. Quelconque changement au stationnement serait désastreux pour nous parce que nous devons avoir de l’espace de côté pour les ambulances», a lancé Anthony McDermott.

Le maire de Pointe-Claire a indiqué en entrevue à TC Media que les points de vue exprimés par la population seraient pris en compte par la municipalité avant d’adopter le plan en avril ou mai.

«Nous avons parlé avec des résidents, des commerçants et la clientèle de Valois. Un rapport a été rédigé et un plan réalisé. Mais il va y avoir des ajustements à ce plan. C’est certain qu’on va prendre en considération l’opinion des gens. On ne les a pas fait venir ici pour rien», fait valoir le maire.

Détails

En plus d’une diminution du nombre d’espaces de stationnement, le plan rendu public en janvier par la Ville prévoit le réaménagement en profondeur de l’avenue Donegani.

Un marquage spécial doit être peint aux entrées du village. La création d’un réseau d’espaces publics est également prévue avec de l’art urbain, une terrasse, l’ajout d’arbres, un élargissement des trottoirs et des intersections surhaussées, afin de ralentir la circulation.

La Ville veut aussi mettre en valeur des bâtiments patrimoniaux: la gare de train de l’Agence métropolitaine de transport (AMT) et l’ancien bureau de poste, par un aménagement distinctif.

Le redéveloppement à des fins résidentielles des terrains situés à l’entrée est du village où plusieurs immeubles multifamiliaux pouvant aller jusqu’à neuf étages est également prévu.