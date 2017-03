Assaut contre un blindé à Pointe-Claire: le dossier de retour devant les tribunaux

Joseph Evrard, 54 ans, et Stessy Beaulieu, 44 ans, seront de retour devant les tribunaux mercredi pour une conférence préparatoire concernant le vol d’un fourgon blindé de la compagnie Garda à Pointe-Claire en octobre.

Au cours de cette conférence, la date de procès des deux hommes devrait être connue.

Accusés de plusieurs chefs de vol et de séquestration, Evrard et Beaulieu auraient utilisé un équipement de machinerie lourde, qui aurait été lui-même volé la veille de l’assaut, pour éventrer l’arrière du camion. Deux agents de sécurités auraient été séquestrés à l’intérieur d’un commerce pendant le vol. Le tout s’est produit à l’arrière du magasin Home Dépot de la rue Hymus.

La conférence préparatoire aura lieu devant la juge Johanne St-Gelais. Evrard est représenté par Me Alan Guttman alors que Baulieu est représenté par Me Marie-Hélène Giroux. Me Amélie Rivard est la procureure assignée au dossier.

Depuis leur arrestation, dans les jours suivant le crime, les deux malfrats sont demeurés détenus.