Vol d’un fourgon à Pointe-Claire: le procès aura lieu en novembre

Les deux hommes accusés du vol d’un fourgon blindé en octobre dernier à Pointe-Claire subiront leur procès dès le 13 novembre. L’affaire se déroulera devant juge et jury, dans les deux langues, pour une durée approximative de cinq semaines.

Les deux suspects dans cette affaire, Joseph Evrard, 54 ans, et Stessy Beaulieu étaient présents dans le box des accusés mercredi.

Beaulieu, 44 ans a d’ailleurs procédé à un changement d’avocat et est désormais représenté par Me Maxime Chevalier. Evrard est toujours défendu par Me Alan Guttman.

Une autre date est prévue avant le début du procès afin de régler divers détails de gestion, comme certaines admissions concernant des éléments de preuve. Une ordonnance de non-publication nous empêche toutefois de révéler le contenu des discussions qui ont eu lieu à cet effet en salle de cour.

Cette conférence préparatoire aura lieu le 16 mai devant la juge St-Gelais. Joseph Evrard sera emmené au palais de justice de Montréal, mais Stessy Beaulieu y assistera par vidéoconférence puisqu’il est détenu à la prison de Québec.

Accusés de plusieurs chefs de vol et de séquestration, les coaccusés auraient utilisé un équipement de machinerie lourde, qui aurait été lui-même volé la veille de l’assaut, pour éventrer l’arrière d’un camion blindé de la compagnie Garda. Deux agents de sécurité ont été séquestrés à l’intérieur d’un commerce pendant le vol. Le tout s’est produit à l’arrière du magasin Home Dépot du boulevard Hymus.

Les deux hommes sont détenus en attente de leur procès.