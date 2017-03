Deux fois plus d’entraîneurs au Combine Ribeiro-Moojen

L’année 2017 s’annonce particulièrement faste pour le Combine Ribeiro-Moojen, un camp de soccer pour jeunes joueurs prometteurs se déroulant à Pierrefonds et auquel assistent chaque printemps des entraîneurs des rangs collégiaux et universitaires. Pas moins de 29 d’entre eux, dont certains de prestigieuses universités américaines, seront au rendez-vous en mai, soit près de deux fois plus que l’an dernier.

Ex-joueur de l’Impact de Montréal et co-organisateur du camp qui se déroule au parc Grier, Frederico Moojen assure que plus que jamais, l’occasion est belle de se faire valoir pour les filles et garçons de niveau secondaire 4 à collégial qui veulent atteindre les rangs collégiaux et universitaires en soccer. Une trentaine de places sur un total de 80 sont d’ailleurs encore disponibles au coût de 300 dollars.

«Chaque année, plus d’entraîneurs nous demandent de venir au camp. Ça démontre que nous les traitons très bien et qu’ils aiment le talent qu’ils voient. Cette année, plus que jamais, c’est la meilleure année pour assister à au Combine. Un plus grand nombre d’entraîneurs signifie un plus grand nombre d’opportunités pour les joueurs.», indique-t-il.

Moojen travaille, depuis le début du camp, en 2012, en collaboration avec un autre ex-joueur de l’Impact, Antônio Ribeiro.

Depuis la première édition de l’événement, pas moins d’une centaine de joueurs de soccer ont reçu une offre de bourse d’études d’universités ou de collèges nord-américains après y avoir participé.

Sur un total de 40 à 50 joueurs ayant accepté des offres de bourses depuis quatre ans, une dizaine aurait signé des ententes en 2016 selon Moojen.

Au nombre des universités ayant délégué un représentant cette année, on compte notamment University of Nevada (Las Vegas), Troy University (Alabama), Niagara University, Bryant University (Rhode Island), Fairley Dickinson University (New Jersey) ainsi que les institutions floridiennes Saint Leo University et Southeastern University.

Parmi les universités canadiennes qui seront présentes, on dénombre McGill, Concordia, l’UQÀM, l’Université de Montréal, Cape Breton University et Moncton University.

«Combine»

En plus de divers exercices techniques devant être exécutés par les participants, les joueurs sont aussi invités à disputer deux matchs devant les entraîneurs invités. Chaque entraîneur reçoit un livret contenant des informations sur chaque joueur ce qui leur permet de mieux les évaluer.

Au moment d’écrire ces lignes, un total de 31 garçons et 20 filles s’étaient inscrits. Un maximum de 40 garçons et 40 filles pourront participer cette année.

Un premier dépôt non remboursable de 150$ est exigé au moment de l’inscription. Un deuxième paiement de 150$ non remboursable est payable avant le 9 mai.

Pour s’inscrire, visitez http://www.antonioribeiro.ca ou contactez Frederico Moojen au 514 885-2141.

Universités présentes

Volet masculin:

1- University of Nevada Las Vegas – NCAA – Las Vegas

2- Niagara University – NCAA – Niagara

3- Bryant University – NCAA – Rhode Island

4- Saint Leo University – NCAA – Floride

5- Philadelphia University – NCAA – Philadelphie

6- American International College – NCAA – Massachussets

7- Bluefield College – NAIA – Virginie

8- Southeastern University – NAIA – Floride

9- Cape Breton University – Nouvelle-Écosse – Canada

10- Moncton University- Nouveau-Brunswick – Canada

11- UQÀM -= Québec, Canada

12- Concordia – Québec, Canada

13- Université de Montréal – Québec, Canada

14- Mcgill – Québec, Canada

Volet féminin:

1- Troy University – NCAA – Alabama

2- Fairley Dickinson University – NCAA – New Jersey

3- Niagara University – NCAA – Niagara

4- American International College – NCAA – Massachussets

5- University of North Carolina Pembroke – NCAA – Caroline du Nord

6- Saint Leo University – NCAA – Floride

7- Bluefield College – NAIA – Virginie

8- William Carey University – NAIA – Mississipi

9- Hastings College – NAIA – Nebraska

10- Cape Breton University – Nouvelle-Écosse – Canada

11- Moncton University – Nouveau-Brunswick – Canada

12- UQÀM – Québec, Canada

13- Université Laval – Québec, Canada

14- Concordia – Québec, Canada

15- Université de Montréal – Québec, Canada

16- Mcgill – Québec, Canada