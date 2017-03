Réflex Photonique en voie de doubler à nouveau ses ventes

La firme Réflex Photonique, qui avait doublé ses ventes l’an dernier serait sur le point de redoubler son chiffre d’affaires en 2017. L’entreprise a bénéficié, depuis mars 2016, d’investissements totaux de 5,5 M$, notamment en provenance du Fonds de solidarité FTQ, de la firme Gestion AD et de Développement économique Canada. Si 14 emplois avaient été générés en 2016, une dizaine d’autres pourraient être créés cette année.

La firme, dont le siège social est situé sur le chemin Sainte-Marie, à Kirkland, développe des composantes électroniques industrielles en optique-photonique pour la défense, l’aérospatiale, les télécommunications, les centres de données et des manufacturiers d’équipement, dont des solutions de connexion optique à très haut débit pour les cartes ou puces électroniques.

L’entreprise conçoit également des modules dédiés aux centres de données.

De mars à juin 2016, des investissements de 5,5 M$ ont été annoncés, dont une contribution remboursable de 500 000 $ de Développement économique Canada, un investissement de 3 M$ du Fonds de solidarité FTQ et une contribution de 500 000 $ de la firme Gestion AD.

Ces investissements visaient à augmenter la capacité de production de l’entreprise, afin qu’elle puisse répondre à la demande grandissante pour ses produits à l’international.

«Grâce au soutien que nous avons reçu, nous avons pu acheter l’équipement nécessaire afin d’augmenter les ventes de nos produits novateurs sur des marchés très exigeants, tels que l’aéronautique et la défense», explique Noël Dubé président directeur général de la firme.

En plus d’autres nouveaux équipements, la firme a développé ce qu’on appelle des «salles blanches», des environnements de travail où l’air est contrôlé permettant notamment d’éviter la pollution de la poussière et de réduire les pertes. Dans ces salles, l’air est changé complètement de 40 à 45 fois par heure.

«C’est pour éviter que certaines composantes ne soient détruites par de grains de poussières. Une poussière est plus grosse que certains éléments avec lesquels on travaille, qui sont la demie de l’épaisseur d’un cheveu», indique Michel Hamel, vice-président finances et administration.

Réflex Photonique a notamment conçu un transmetteur à canaux multiples, appelé LightAble, qui permet de relayer à haute vitesse des signaux numériques par voie optique.

Ce transmetteur miniaturisé peut être monté directement sur des circuits de systèmes informatiques.

Photonique

La photonique est un domaine qui résulte de l’association entre l’électronique, l’informatique et l’optique. Elle est maintenant présente dans tous les domaines de notre vie, notamment dans les techniques de pointe. Les télécommunications optiques constituent le principal moyen pour véhiculer l’information, que ce soit par internet, télévision ou les banques de données.