La CSMB parmi les meilleurs employeurs au pays

La Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSMB) s’est taillé une place de choix dans le plus récent classement annuel des meilleurs employeurs au pays du réputé magazine Forbes. Englobant la majorité des écoles de l’ouest de Montréal, elle s’est hissée au 6e rang des meilleures institutions d’enseignement, tout juste derrière l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke.

Tous secteurs d’activités confondus, la CSMB se situe au 48e rang des 300 meilleurs employeurs au Canada.

«Les gens veulent travailler chez nous, car nous sommes une commission scolaire distinctive et performante, et que nous plaçons les besoins des élèves au cœur des décisions. Notre plus récent taux de diplomation et de qualification record de 85 % témoigne de la mobilisation de notre personnel pour la réussite éducative», souligne Diane Lamarche-Venne, présidente de la CSMB.

Afin d’établir le palmarès des meilleurs employeurs, Forbes a demandé à 8 000 travailleurs canadiens œuvrant pour des organisations publiques, privées et communautaires de plus de 500 employés de classer leur entreprise sur une échelle de 1 à 10.

Les participants, sondés de façon anonyme, devaient entre autres dire s’ils recommanderaient leur employeur à leurs proches. Les répondants devaient également cibler les bonnes et les mauvaises organisations dans leur secteur d’activité. Des indicateurs tels que la reconnaissance au travail et les opportunités d’avancement ont aussi été évaluées.