Collecte des ordures et du recyclage: bientôt un nouvel horaire

Les résidents de Piefferonds-Roxboro devront modifier leurs habitudes, un nouvel horaire pour les ordures ménagères et le recyclage entrera en vigueur à compter du 1er avril prochain.

Dorénavant, le territoire sera divisé en quatre zones délimitées par les boulevards Saint-Charles, Saint-Jean et Des Sources.

De plus, une collecte de matières organiques sera implantée sur le territoire de l’arrondissement au même moment. Toutefois, elle concerne uniquement les résidences unifamiliales et les habitations de 8 logements et moins. Les bacs bruns seront distribués progressivement jusqu’à la fin du mois d’avril.

La collecte des ordures ménagères se fera la même journée que celle des matières recyclables selon les zones concernées.

Le nombre de passage demeure inchangé, une fois par semaine pour les maisons unifamiliales et les logements de 8 unités et moins et deux fois pour les commerces, les édifices publics et les institutions, ce n’est que la journée de celui-ci qui sera modifiée selon les zones prédéterminées.

Un document d’information sera distribué afin d’informer la population des changements.

Dès le 5 avril, une collecte gratuite des résidus de construction, de rénovation et de démolition sera aussi disponible un mercredi sur deux.

Pour plus d’information sur les modifications apportées consulter le site de l’arrondissement au http://bit.ly/2nQ5Ipd