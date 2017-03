Senneville: l’hôtel de Ville sera terminé en mai

Le construction du nouvel hôtel de Ville de Senneville devrait être terminée, comme prévu, à la fin mai.

La mairesse Jane Guest en a fait l’annonce le 27 mars dans le cadre du conseil de ville. «Le chantier va bon train. On a eu quelques petits délais, mais on est toujours dans les temps. L’électricité et la plomberie sont faites», indique-t-elle.

Les ouvriers en sont présentement à poser les murs à l’intérieur et les bardeaux de cèdre à l’arrière de la structure, on s’attend à ce que les fenêtres soient livrées au cours des prochaines semaines.

La mairesse espère pouvoir effectuer l’ouverture officielle du nouvel immeuble en même temps que la fête de la Ville, le 8 juillet.

Le projet de 2,5 M$, inclut également la rénovation du garage municipal situé à côté de l’hôtel de Ville. Cette partie des travaux devrait être complétée d’ici le début de l’automne.

Pendant la durée des travaux, l’hôtel de ville temporaire est situé au 40, avenue Pacific.