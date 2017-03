Plus de 50 000 $ pour l’Hôpital général du Lakeshore

L’Hôpital général du Lakeshore pourra profiter d’un montant de 52 840 $ pour rehausser la qualité de ses soins et installations à la suite de la septième soirée gastronomique annuelle Bâton Rouge, qui s’est déroulée le 27 mars à Dollard-des-Ormeaux.

Près de 250 personnes se sont rassemblées, lundi, pour une soirée dans le cadre de laquelle un repas quatre services était notamment servi. La Fondation de l’Hôpital général du Lakeshore (FHGL) a pu compter sur les recettes d’un encan silencieux et de la vente de billets du tirage de plusieurs prix, dont un collier de la designer Judith Ripka, d’une valeur de 1 200 $.

«C’est grâce aux dons de nourriture, de boissons alcoolisées et de services de John Frintzilas, Jimmy Sotiropoulos et Peter Gianopoulos, que nous sommes en mesure d’améliorer les soins de santé pour la communauté de l’Ouest-de-l’Île» souligne Heather Holmes, directrice générale de la FHGL.

Fondée en 1964, la FHGL a pour objectif de recueillir les fonds nécessaires à l’acquisition d’équipement médical de pointe, aux rénovations majeures des structures hospitalières et aux programmes et formations spécialisés pour le personnel, et ce, pour les initiatives non financées par le gouvernement.