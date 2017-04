Une adolescente de Pierrefonds portée disparue

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) demande l’aide du public afin de retrouver Emily Cieslik, 16 ans, portée disparue depuis le 1er avril.

L’adolescente a quitté la résidence familiale située dans l’arrondissement Pierrefonds-Roxboro le 1er avril à 9h30 et n’a pas été revue depuis. À ce moment, elle portait un manteau vert foncé et des chaussures rouges Adidas.

Ses proches sont inquiets pour sa santé et sa sécurité. «[La disparue] n’a pas de problème de santé ni problème de consommation. Elle pourrait se trouver dans le secteur de LaSalle. Elle fréquente généralement les centres commerciaux et les restaurants Tim Horton’s. Elle pourrait avoir de mauvaises fréquentations», indique le SPVM.

Emily Cieslik mesure 1,65 m (5 pi 5 po) et pèse 63,5 kg (140 lb). Elle a les cheveux blonds et longs et les yeux bleus.

Toute personne ayant de l’information permettant de la retrouver peut entrer en contact avec la police.