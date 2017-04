Deux athlètes de l’Ouest-de-l’Île récompensés

Deux athlètes-étudiantes de l’Ouest-de-l’Île viennent de recevoir une bourse de 2000 $ chacune dans le cadre de la 13e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec (FAEQ).

L’haltérophile de L’Île-Bizard, Ann-Maxime Bouffard, et la kayakiste de Beaconsfield Corrina Higgins font partie des 23 athlètes, qui se sont collectivement partagé un montant de 76 000 $ réparti en bourses de 2000 $ ou 4000 $.

Âgée de 18 ans, Ann-Maxime Bouffard, a été récompensée pour son excellence académique, après avoir maintenu une moyenne académique de 81 % dans son programme de techniques policières au Cégep Ahuntsic.

Médaillée d’or aux Championnats canadiens juniors en 2017 ainsi qu’aux Championnats québécois seniors en 2016, Bouffard est décrite comme une haltérophile dynamique et explosive. Ancienne gymnaste, elle possède un très bon équilibre.

Ayant l’objectif de se qualifier pour les prochains Championnats du monde juniors, elle travaille sur la gestion de ses émotions, ainsi que sur la maîtrise de sa technique. Une fois sa carrière d’athlète terminée, Bouffard souhaite poursuivre une carrière de policière.

Kayak de vitesse

Récipiendaire d’une bourse pour soutien à la réussite académique et sportive, Corrina Higgins, est âgée de 17 ans.

Cette dernière a terminé huitième au K2 500 m aux Jeux olympiques de la Jeunesse, qui se sont déroulés à Szeged en Hongrie, en 2016. Toujours en 2016, elle a également été médaillée d’or au K2 500 m au Championnat québécois U-17.

Étudiant en 12e année à l’Ontario Online High School, Higgins est décrite comme une kayakiste puissante et rapide sur l’eau.

Ayant comme objectif de participer au prochain Championnat du monde junior, elle travaille sur la synchronisation de chacun de ses mouvements avec son bateau afin d’être plus efficace et rapide. Plus tard, elle souhaite poursuivre une carrière en droit.