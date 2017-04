50 % des écoles de Lester B. Pearson en piètre condition

La moitié des immeubles de la Commission scolaire anglophone de l’Ouest-de-l’Ile, Lester B. Pearson (LBPSB), sont en «mauvais» état selon des données disponibles sur le site web du ministère de l’Éducation. Ce classement est dominé par la Soulanges Elementary School, dans Vaudreuil-Soulanges, qui serait dans le plus mauvais état.

Vingt-huit immeubles sur 56 obtiennent la cote «mauvais» dans le plus récent palmarès de vétusté, daté du 31 décembre, dont 18 écoles primaires sur 35 et cinq écoles secondaires sur 13.

Outre la Soulanges Elementary School, deux établissements sont catégorisés comme étant en «très mauvais» état, soit Dorval Elementary School et l’International language center Marcus Tabachnick à Dorval. Ce dernier subira d’ailleurs une cure de jeunesse à la suite de son transfert à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys en juillet.

Ouest-de-l’Île

Dans l’Ouest-de-l’Île, l’École Thorndale à Pierrefonds, qui, elle aussi, sera transférée en juillet à la CSMB, remporte la palme de l’école avec le taux d’usure le plus élevé.

Le Centre de formation générale pour adultes, Place Cartier, à Beaconsfield, suit de près et Beechwood Elementary School, à Pierrefonds, se classe troisième.

Réponse

Par ailleurs, la Commission scolaire Lester B. Pearson a fait savoir que le ministère de l’Éducation a omis deux de ses écoles de sa liste, soit Forest Hill Sr. Elementary School et Birchwood Elementary School, deux établissements de construction récente, qui seraient en bonne condition selon la directrice générale adjointe, Carol Heffernan.

«L’information fournie par le ministère est obsolète. Elle ne tient pas compte des travaux qui ont été faits au cours des étés 2015 et 2016, indique Mme Heffernan, en référence à deux projets de rénovations qui auraient récemment été complétés. Le document est un outil intéressant, mais chaque école doit être évaluée individuellement si on veut des informations précises et à jour».

Québec a annoncé en mars l’octroi d’une somme de 655 M$ pour la rénovation des écoles en mauvais état de la province. Cette somme sera versée au cours de l’année pour financer près de 2 300 projets de rénovation. Dans le cadre de cette enveloppe, LBPSB profitera d’une somme de 11,83 M$.

Les écoles les mieux entretenues

Nom de l’école Municipalité Pourcentage d’usure

Westwood High Jr. Saint-Lazare 0,26%

Margaret Manson Kirkland 0,62

Pierre-Eliott Trudeau Vaudreuil-Dorion 0,73%

Saint-Anthony Pierrefonds 3,06%

Evergreen Saint-Lazare 3,57%