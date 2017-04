Direction Saint-Louis pour huit jeunes de l’Ouest-de-l’Île

Des élèves de l’école Joseph-Henrico de Baie-D’Urfé seront à Saint-Louis, au Missouri, pour se mesurer aux meilleurs jeunes créateurs de robots du monde lors du FIRST Robotics Competition qui débutera dès mercredi. L’équipe avait obtenu son billet après avoir causé une surprise au Défi 9-14 ans du Festival de robotique FIRST Québec au début du mois.

«L’Australie, la Jordanie, Israël, l’Europe, l’Asie vont être représentés. Les jeunes ont très hâte de vivre l’ambiance. Ça va être magique. C’est comme le Walt Disney de la robotique», lance Myrianne Leduc, une des deux professeures qui dirige l’équipe.

Le robot nommé Roborico a permis aux élèves de 5e et 6e année de remporter le concours québécois qui se déroulait au Planétarium Rio Tinto Alcan, où ils devaient concevoir et programmer un robot qui devait exécuter des missions en lien avec le thème «Les animaux nos amis».

Il devait, par exemple, pousser un aquarium, chercher de la nourriture et l’apporter aux animaux. Les élèves de l’école Joseph-Henrico se sont illustrés pour la solidité et la précision de leur automate. Ils ont aussi dû démontrer les valeurs fondamentales qui les animent, comme l’esprit d’équipe.

«On y allait juste vraiment pour s’amuser. Nos profs nous avaient dit qu’on n’allait pas gagner. C’était vraiment un choc lorsqu’on a vu notre nom au tableau. On était très fiers parce qu’on était les plus jeunes», raconte Élia Fournier, surprise d’avoir réussi à l’emporter sur des élèves de secondaire 1 et 2.

L’école Jacques-Bizard de L’Île-Bizard a aussi fait bonne figure lors du Festival de robotique FIRST Québec en remportant le stratégie et innovation.