Un contrat pour Pavages d’Amour à Sainte-Anne-de-Bellevue

Les résidents de Sainte-Anne-de-Bellevue, qui marchent sur la rue Meloche, dans le secteur nord, pour se rendre à l’arrêt d’autobus de l’intersection du chemin Ste-Marie pourront bientôt le faire de façon plus sécuritaire. Un trottoir qui leur permettra de déambuler à partir de la rue Tremblay sera construit d’ici l’automne, un chantier de plus de 665 000 $.

C’est Pavages d’Amour, une entreprise de Dorval ayant fait la manchette cet hiver en raison de ses services de déneigement déficients dans le Sud-Ouest, qui a obtenu le contrat. La compagnie, qui est plus connue pour son volet de génie civil et de construction, devrait d’ailleurs voir Montréal résilier son contrat de déneigement avec le Sud-Ouest pour les quatre prochaines années, le 15 mai.

Voir la vidéo montrant une chenillette de Pavages d’Amour détruire une bicyclette et faire plier un poteau de signalisation cet hiver:

En entrevue à TC Media, lundi, la mairesse de Sainte-Anne-de-Bellevue, Paola Hawa, a indiqué ignorer tout de cette saga.

«Même si c’est vrai, il y a des règles en place pour l’émission des contrats. Si c’est le plus bas soumissionnaire, on a les mains liées. Sans vouloir faire un commentaire sur ce soumissionnaire en particulier, c’est quand même une des raisons pour laquelle les municipalités demandent plus de latitude pour émettre les contrats», a-t-elle précisé.

Presqu’entièrement en ligne droite, le tronçon de la rue Meloche où on doit ajouter un trottoir fait plusieurs centaines de mètres de longueur.

Sainte-Anne-de-Bellevue n’est pas la seule à refaire affaire avec Pavages d’Amour. Le comité exécutif de Montréal vient d’octroyer un contrat de 1,9 M$ pour des travaux de reconstruction de conduites d’égout et d’aqueduc ainsi que de réfection de la chaussée et des trottoirs dans l’arrondissement d’Outremont.

180 000$

Amendes reçues par Pavages d’Amour relativement à son travail de déneigement dans le Sud-Ouest cet hiver.