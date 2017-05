Un blogue à la rescousse des inondés

Effectuant la couverture de la crise des inondations dans l’Ouest-de-l’Île depuis trois semaines, la fondatrice du West Island Blog, Rhonda Massad, se faisait régulièrement demander par des résidents quoi faire pour venir en aide aux inondés. Lorsqu’elle a reçu, le 8 mai, l’appel de la compagnie Cadillac Fairview, Mme Massad est passée à l’action.

«Il y avait un problème de trafic, ça devenait de pire en pire pour arriver aux zones inondées. Je me suis dit que ce serait bien d’avoir une structure concentrée dans un seul endroit pour fournir les banques alimentaires. Cadillac Fairview m’a donné un espace au centre commercial. J’ai mis ça sur les réseaux sociaux et ça a démarré presque instantanément», indique-t-elle.

Déménagée à la Plaza Pointe-Claire jeudi matin, la banque alimentaire de West Island Blog distribue 6000 boîtes de denrées et de fournitures de pharmacie par jour aux sinistrés depuis lundi.

L’organisme nouvellement créé aide principalement quatre organismes communautaires de la région: le Comptoir alimentaire de Sainte-Anne-de-Bellevue, les Services communautaires On Rock, le Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île et la Mission de l’Ouest-de-l’Île.

Les bénévoles de la Mission de l’Ouest-de-l’Île aident notamment Mme Massad depuis le début de son implication.

L’organisme a aussi amassé plus de 5000 $ en cartes-cadeaux offertes par des particuliers et plus de 30 000 $ en argent en collaboration avec l’organisme de financement Partage-Action.

Installé à la Plaza Pointe-Claire depuis jeudi, l’organisme de secours porte aussi secours à quiconque se présente sur place pour obtenir de l’aide.

L’organisme a aussi donné à la Légion canadienne de Hudson.