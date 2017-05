Le pont de l’Île Mercier dans un piètre état

Après avoir été submergé par plus d’un pied d’eau pendant les inondations des dernières semaines, le pont de l’Île Mercier dans l’arrondissement de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, est toujours fermé à la circulation. Le pavé de la structure a été lourdement endommagé et des inspections sont nécessaires afin de déterminer de l’intégrité du seul lien routier du secteur.

Les images de la chaussée du petit pont parlent d’elles-mêmes. Le revêtement bitumineux de la structure a été balayé, sectionné et même soulevé en plusieurs endroits par la crue des eaux.

Des pièces d’asphalte d’un pouce d’épais par un mètre de large et trois mètres de longueur ont été déplacées par les forts courants. D’autres grosses portions du revêtement sont tout simplement disparues.

Conséquence: il est impossible pour les résidents de l’endroit, lourdement inondés au pire de la crise, de s’y déplacer en véhicule. Seuls les véhicules d’urgence sont permis sur le pont d’une vingtaine de mètres.

Inspections

La structure fait, en ce moment, régulièrement l’objet d’inspections spéciales par l’équipe des ponts et tunnels de la Ville de Montréal.

Selon la chargée de rédaction et de diffusion de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, la Ville déterminera si des travaux seront à prévoir une fois la crue des eaux terminée.

Travaux importants à prévoir

Professeur au département de génie de la construction de l’École des technologies supérieures (ÉTS), Lotfi Guizani considère que les autorités adoptent une approche juste considérant la situation, notamment en empêchant la circulation automobile, sauf pour les véhicules d’urgence.

«Une évaluation des dommages sur la capacité portante et l’intégrité structurale du pont, par des spécialistes (ingénieurs), s’impose. À la vue de photos récentes du pont, on peut s’attendre (en extrapolant) à ce que le pont nécessite des travaux assez importants avant qu’il soit rouvert à un usage normal», indique-t-il.

Néanmoins, M. Lotfi juge que seule une inspection et une évaluation détaillée permettraient de poser ce diagnostic avec un niveau de confiance satisfaisant.

Par ailleurs, ce dernier juge que la présence d’un pied et demi d’eau sur le tablier du point, au plus fort de la crue des eaux, ne devrait pas poser un problème structural puisque l’eau poussait aussi par en dessous. Il s’inquiète plus de la poussée latérale que la Rivière des Prairies a exercé.

«Cette eau coule à une certaine vitesse et avec une certaine turbulence. Donc, elle peut causer un affouillement, atteindre des organes vitaux du pont et les endommager en plus du fait qu’elle s’infiltre dans les fissures du pont et peut accélérer la corrosion des armatures. La poussée latérale du courant peut aussi causer des problèmes structuraux au pont», souligne-t-il.

Le pont de l’Île Mercier est le seul accès terrestre pour atteindre ce territoire occupé par une quarantaine de propriétaires.

1969

Le pont est constitué de deux structures, la première, située du côté de L’Île-Bizard, date de 1969 et fait environ 10 mètres. La deuxième portion, qui date de 1992, fait 5,5 mètres de tablier et un total de 10,65 mètres.