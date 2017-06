Croisières en partance de Sainte-Anne-de-Bellevue dès cet été

Les touristes qui se baladent sur la promenade de Sainte-Anne-de-Bellevue pourront, dès cet été, en profiter pour partir en croisière sur le Lac Saint-Louis. L’administration a fait cette annonce lors d’un point de presse lors duquel l’offre touristique estivale de la Ville a été dévoilée, mardi.

C’est une idée d’affaires qui est venue naturellement pour le capitaine du Navark Volkerak, Gilles Tanguay, alors qu’il transportait, pour le compte de la Ville de Montréal, des biologistes et chimistes chargés du contrôle de la qualité de l’eau sur le Lac Saint-Louis.

«Lorsque venait le temps de s’arrêter pour le dîner, on venait régulièrement pendant l’été à Sainte-Anne-de-Bellevue. On avait de la difficulté à manger parce qu’il y avait toujours des gens qui nous demandaient si on pouvait leur faire faire une croisière. On s’est dit que ça devrait être quelque chose sur lequel on pourrait travailler», indique-t-il.

Ce dernier offrira cinq sorties par jour les mercredis à compter de 13h et les vendredis, dès 11h. Le trajet principal, d’une durée d’une heure, longera l’Île Dowker, pour amener les touristes sur le Lac Saint-Louis pour qu’ils aient une vue sur le centre-ville de Montréal avant de revenir.

Le deuxième trajet, qui s’effectuera à 13h, durera deux heures.`

Le bateau se rendra d’abord jusqu’à l’Île Dowker, empruntera ensuite le petit chenal entre cette île et l’Île Perrot pour se rendre jusqu’au moulin de l’endroit. Il reviendra ensuite par le tour de l’Île Dowker tant que le niveau de l’eau le permettra.

20 $

Prix de la croisière sur le Lac Saint-Louis pour les adultes. Le coût sera de 5$ pour les enfants.