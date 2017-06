490 000 $ pour rénover le Centre Harpell

Le Centre Harpell de Sainte-Anne-de-Bellevue sera bientôt revampé grâce à un investissement conjoint de la municipalité et du gouvernement fédéral, qui doit fournir un montant de 232 058 $ dans le cadre des célébrations du 150e anniversaire du Canada. Quant à elle, la Ville investira 257 942 $.

La rénovation du bâtiment, réalisée d’ici la fin décembre, comprend la réfection de la toiture et du revêtement de briques, l’amélioration de l’isolation des murs extérieurs et l’installation de nouvelles portes et fenêtres. La terrasse sera également remise à neuf, notamment avec le remplacement du pavé de béton et l’aménagement paysager.

D’autres travaux seront effectués à l’intérieur, notamment le remplacement des planchers, des panneaux du plafond et de la plomberie. Une cloison et des portes intérieures seront installées alors que la peinture sera refaite.