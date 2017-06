2700 coureurs envahissent les rues Pointe-Claire

Le deuxième demi-marathon de Pointe-Claire, qui s’est déroulé sous un soleil radieux, dimanche, a vu 2700 coureurs sillonner les rues de la Ville, soit 500 de plus que lors de l’édition de l’an dernier.

«On annonçait de la pluie et des orages alors on était prêts à tout avec à peu près 200 bénévoles. Finalement, ça s’est super bien passé. On n’a pas eu de problèmes. C’est une belle réussite», indique Nicolas Archambault, responsable du marketing chez Courses Ultimes Canada, l’organisateur de l’événement.

Cette année, une boucle de 10,5 km, qui amenait notamment les coureurs du côté nord de l’autoroute 20 en bordure des parcs Valois et Terra Cotta, devait être répétée à deux reprises pour offrir aux participants un itinéraire de 21,1 km.

Les organisateurs aimeraient pouvoir fournir un parcours plus varié tout au long du 21 kilomètres l’an prochain.

5 km

Première femme à franchir la ligne d’arrivée pour l’épreuve du 5 km, Julie Roy de Candiac en était à une première participation au demi-marathon de Pointe-Claire. Elle a terminé le parcours en un peu plus de 20 minutes.

«La course est très bien organisée. Le départ se fait très bien. On a quand même beaucoup de bénévoles sur place. Il y a beaucoup de points d’eau. Il y a un endroit où c’était glissant lorsqu’on passait dans le tunnel, mais il y avait des vélos avec nous et des panneaux partout», souligne-t-elle.

Le demi-marathon avait comme objectif d’amasser 20 000$ au profit de la Société Alzheimer de l’île de Montréal et du Fonds d’aide de l’Ouest-de-l’Île. On ignore le montant exact qui sera remis aux deux organismes. Courses Ultimes Canada avait remis 17 000 $ à la Société Alzheimer l’an dernier.