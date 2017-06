Le maire Dimitrios Jim Beis candidat à sa succession dans Pierrefonds-Roxboro

«J’éprouve un immense plaisir à travailler avec les citoyens de Pierrefonds-Roxboro à la qualité de vie de notre arrondissement et à la reconnaissance de ses richesses. L’équipe que nous présentons aujourd’hui est gage d’avenir et avec le soutien de la population, je compte continuer le travail acharné entrepris depuis les quatre dernières années», a déclaré par voie de communiqué le responsable de l’approvisionnement, des sports et loisirs de l’administration Coderre.

Justine McIntyre comme adversaire

Membre du comité exécutif, Jim Beis devra affronter Justine McIntyre, la chef de Vrai changement pour Montréal, alors que Projet Montréal n’a pour le moment présenté aucun candidat.

La conseillère municipale du district Bois-de-Liesse, qui privilégie la mairie de son arrondissement à celle de Montréal, critique notamment «la mauvaise gestion» du maire sortant dans le dossier des inondations printanières qui ont touché le secteur.