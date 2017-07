Lancement du marché public dans l’Est de Pierrefonds

La première édition du marché public au Centre Communautaire de l’Est, à Pierrefonds, sera à du 7 juillet une excellente opportunité de se procurer légumes et des fruits locaux ainsi qu’à une variété de produits du terroir.

L’accessibilité à une saine alimentation est un enjeu complexe sur le territoire du Nord-Ouest de l’île de Montréal, selon l’organisme Ma Communauté en Santé.

Issu de la Table de quartier du Nord-Ouest-de-l’île de Montréal, il pilote le projet de marché public avec l’arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, l’Éco-quartier et le Groupe uni des éducateurs- naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE).

Actif sur des projets collectifs depuis 2010, l’organisme juge d’ailleurs que le manque de marchés d’alimentation et la difficulté de se déplacer en transport en commun font de l’Est de Pierrefonds un désert alimentaire.

L’objectif du marché public est de promouvoir des saines habitudes de vie en offrant des aliments sains à des prix concurrentiels et d’encourager les agriculteurs et producteurs de la région.

Légumes et fruits frais, produits de la pomme, fromages, pâtisseries et pintades de pâturage seront au rendez-vous, et ce, à deux pas de la gare Sunnybrooke.

