12,3 M$ pour l’aqueduc et les égouts de Beaconsfield

Huit km de conduites d’égouts et 3,6 km de tuyaux d’eau potable seront bientôt réhabilités à Beaconsfield. Les trois paliers de gouvernement investissent, à parts égales, un total de 12,3 M$. Ces travaux devraient s’échelonner du mois d’août et la mi-novembre.

Venu officialiser la participation du gouvernement québécois à l’hôtel de ville de Beaconsfield, mercredi, le député de Jacques-Cartier, Geoff Kelley, a rappelé l’importance d’investir dans le maintien et l’entretien du réseau d’aqueduc et d’égouts.

«Si on commence à couper dans l’entretien, il peut y avoir des retards et ça peut coûter encore plus cher pour faire des rénovations nécessaires, a-t-il indiqué. On a ici un bel exemple de trois gouvernements qui travaillent ensemble».

Le député de Lac-Saint-Louis a souligné l’importance pour l’environnement d’un tel investissement.

«Si, par exemple, les égouts sont troués, l’eau de la nappe rentre à l’intérieur et ça fait monter le niveau d’eau dans les égouts, a-t-il précisé. Pour éviter qu’il y ait des débordements dans les sous-sols, la ville doit alors décharger de l’eau dans le lac. Si on réussit à colmater ces trous, il y aura moins de pollution».

De son côté, le maire de Beaconsfield, Georges Bourelle, a fait savoir que depuis 2013, un montant de 27,7 M$ a été investi dans les infrastructures de la Ville. Il est d’ailleurs prévu qu’un montant additionnel de 36,5 M$ soit investi d’ici 2019.

Pour voir la liste des rues où les conduites seront réhabilitées : http://www.beaconsfield.ca/fr/infrastructure/15444-travaux-sur-le-reseau-routier-2014.