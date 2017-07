Le corps d’Anoshan Negaswara retrouvé

Les autorités ont repêché, mercredi après-midi, le corps d’Anoshan Negaswara, jeune homme de 20 ans ayant été emporté par le courant après avoir fait une chute dans la rivière des Prairies à Pierrefonds, dimanche soir.

Le corps a été aperçu, vers 15h, flottant dans la rivière des Prairies par un passant sur le boulevard Lalande, quelques kilomètres à l’Est de l’endroit où le jeune homme a perdu pied dimanche.

Selon des membres de sa famille, l’étudiant en finances au Collège Vanier, dans l’arrondissement Saint-Laurent, ne savait pas nager.

Avec les fortes pluies des dernières semaines, le volume d’eau est plus grand et le courant est plus élevé qu’à la normale dans ce secteur.

En date du 12 juillet, la Société de sauvetage a recensé 27 noyades au Québec depuis le début de 2017.