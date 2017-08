Suzanne Marceau quitte le CA de la Société d’histoire et de patrimoine de L’Île-Bizard

Devant l’imminence de la campagne électorale municipale, une candidate de L’Île-Bizard – Sainte-Geneviève, Suzanne Marceau, a choisi de quitter son poste dans un organisme sans but lucratif de l’arrondissement, la Société patrimoine et histoire de L’Île-Bizard et Sainte-Geneviève (SPHIB-SG).

Mme Marceau, qui est candidate pour l’Équipe Denis Coderre dans le district de Sainte-Geneviève, demeure toutefois bénévole au sein de l’organisation. Elle était membre du conseil d’administration et du comité de la programmation des activités de la SPHIB-SG.

«Je vis actuellement un inconfort en ce qui a trait au prolongement de ma présence au sein de notre conseil d’administration à la SPHIB-SG», déclare Mme Marceau.

La Société n’a pas l’intention de s’immiscer dans la présente campagne électorale. Elle demandera à chacune des formations politiques de dévoiler le plan de protection et de mise en valeur du patrimoine bâti et paysagé, en conformité avec la politique défendue par la Fédération Histoire Québec.

La mission de la SPHIB-SG est de sensibiliser le public à l’histoire et au patrimoine. L’organisme se charge aussi de préserver et mettre en valeur le patrimoine, qu’il soit historique, architectural, mobilier, naturel ou archéologique.