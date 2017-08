Les Mustangs en quête d’un troisième titre consécutif

Les années passent et se suivent pour les Mustangs du North Shore, sacrés champions provinciaux de football midget AAA au cours des deux dernières années. De son côté, l’entraîneur-chef Jason Jourdenais aborde chaque saison avec le même objectif pragmatique: faire en sorte que ses jeunes soient prêts pour les niveaux supérieurs.

«Si en plus nous avons une saison gagnante ou si nous obtenons le championnat, c’est une belle façon de terminer, c’est comme le gravy», souligne-t-il.

Bien qu’une vingtaine de joueurs, sur la cinquantaine inscrits au programme, en soient à leur deuxième année midget AAA, Jourdenais explique que les vétérans sont moins nombreux qu’à l’habitude chez les Mustangs.

«On a perdu quand même plusieurs joueurs de deuxième année qui sont partis au cégep. D’autres sont partis vers des programmes scolaires. Avec le nombre d’équipes scolaires qui sont apparues au cours des dernières années, ça diminue le nombre de joueurs disponibles pour nous puisqu’on pige tous dans le même bassin de joueurs», précise-t-il.

En retard

Débuté officiellement il y a deux semaines, le camp d’entraînement a été retardé par des travaux effectués plus tôt cette année sur le terrain Glenn Francis McHugh, à Dollard-des-Ormeaux. Jourdenais estime avoir obtenu moitié moins de temps pour préparer ses joueurs cette année.

Malgré tout, l’entraîneur-chef estime que ses joueurs devraient être prêts pour le premier match de la saison, le 11 août.

«On est un petit peu en retard sur la préparation habituelle, même si on a eu six soirs de pratique avant le début du camp. Je pense qu’on est prêts, même si personne ne l’est complètement. On va ajouter des choses durant la saison», déclare-t-il.

Si personne n’est assuré de son poste pour l’instant, Jourdenais voit déjà certains joueurs s’établir comme leaders.

«Certains jeunes vont se faire valoir et on verra qui se démarquera. Mais on attend beaucoup d’Evan White, notre quart-arrière partant. Il était quart-arrière réserviste en 2016. Il joue aussi comme arrière défensif. Jacob Perreault est un joueur de ligne défensive et porteur de ballon remarquable, très versatile. Il peut accomplir toutes les missions qu’on lui donne», fait-il valoir.

En défensive, Jourdenais pourra aussi compter sur le leadership du joueur de ligne défensive, Rubens Julsaint ainsi que du maraudeur, Sihoan Junior Shaw Campbell, deux vétérans qui se disent confiants de voir les Mustangs obtenir un nouveau championnat.

«L’équipe a besoin de plus de travail, mais on peut se rendre là. On a un bon groupe d’entraîneurs», indique Julsaint.

«On va définitivement y arriver. On est corrects pour le moment et on va se renforcer. Tout le monde a beaucoup de potentiel», souligne, quant à lui, Shaw Campbell.

Les Mustangs disputeront leur premier match de la saison à domicile le 11 août à 20h, contre les Warriors de LaSalle.