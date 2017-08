Trois jours de festivités au Fairview

L’événement caritatif annuel Strangers in the night, qui a permis d’amasser 6 M$ pour diverses causes depuis 2004, devient un week-end d’activités cette année. Du 25 au 27 août, à l’extérieur du centre commercial Fairview à Pointe-Claire, il sera notamment possible d’assister au concert de Styx.

Quelque 85 restaurants offriront des délices gastronomiques lors de la première soirée de festivités, qui débutera dès 17h30 pour les invités VIP. En plus du groupe rock Styx, Annakin Slayd, Montreal Rhapsody Orchestra, Nicola Wolitz, Hanora, Nova et Powerplay se produiront en spectacle.

Le fondateur de l’événement, l’acteur Larry Day, espère attirer jusqu’à 5 000 spectateurs et amasser 1 M$. L’an dernier, la soirée avait permis de récolter 650 000 $.

«Lors de notre première édition, on a eu 10 restaurants et à peu près 500 personnes et j’étais bien content. À notre cinquième année, on a eu 2 500 personnes et 50 restaurants. Je pense que l’événement n’a pas fini de grandir», se réjouit-il.

Trois organismes se partageront les recettes, dont Cure SMA, qui supporte les enfants atteints d’amyotrophie spinale, un groupe de maladies génétiques héréditaires caractérisées par la faiblesse musculaire.

La Fondation Miriam aide quant à elle les personnes atteintes de troubles du spectre de l’autisme ou de déficience intellectuelle. Enfin, le Refuge pour les femmes de l’Ouest-de-l’Île offre des services gratuits et confidentiels aux victimes de violence conjugale et à leurs enfants.

«On voulait aider des organismes qui travaillent beaucoup avec les enfants. Pour ce qui est du Refuge, ils ont une liste d’attente de six mois, alors on souhaitait être en mesure de leur fournir des fonds, mais aussi de sensibiliser la population», explique M. Day.

Les festivités se poursuivront le samedi 26 août, avec le Monkland Fest West, qui se déroulait habituellement dans Notre-Dame-de-Grâce. De nombreux camions de nourriture et activités pour toute la famille seront sur place. En soirée, REPLAY, the Beatles Band, the Soul Brothers (hommage aux Blues Brothers) ainsi que Shane Murphy se chargeront de distraire la foule.

La programmation se conclura le lendemain avec le Kidsfest Montreal, un festival dédié aux enfants et ceux qui le sont restés dans leur cœur. En plus de nombreuses activités interactives, 38 artistes, dont des danseurs et des musiciens, ayant tous moins de 18 ans monteront sur scène. Cet événement se déroulera même s’il pleut, dès 11h, avec plusieurs activités sous tente.