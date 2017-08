Les chiens peuvent courir à Pointe-Claire

L’espace canin du parc Terra-Cotta à Pointe-Claire bénéficie depuis peu d’une superficie additionnelle de 600 m². Une surface linéaire clôturée a été aménagée pour permettre aux chiens de courir sur une longue distance et une nouvelle entrée a été créée pour permettre l’accès directement par l’avenue Maywood.

L’aménagement de la nouvelle surface, recouverte de criblure de pierre, facilite les déplacements des utilisateurs, améliore la propreté du parc et offrira une meilleure résistance à long terme, selon l’administration pointe-clairaise.

«Les améliorations apportées au parc canin découlent d’un besoin exprimé par la communauté. Cet ajout permet d’offrir une plus grande superficie d’exercice aux chiens», souligne le maire, Morris Trudeau.

Le parc canin est ouvert tous les jours entre 7h et 22h et est réservé aux chiens munis d’une médaille d’identité émise par la Ville de Pointe-Claire. L’accès est permis aux chiens âgés de plus de trois mois, en santé et ayant un comportement obéissant.

Le gardien ou le propriétaire présent doit refermer les clôtures du parc en tout temps, surveiller en continu son chien, le maîtriser lorsque nécessaire et disposer de ses excréments dans les poubelles prévues à cet effet.